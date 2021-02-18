Нельзя прятать еду и обвинять: диетолог рассказала, что делать, если у ребенка есть лишний вес
Диетолог Татьяна Лакуста рассказала, как родителям не стоит решать проблему избыточного веса ребенка. Она составила целый список - несколько пунктов, которые точно не помогут, а могут даже навредить психике малыша.
Доктор опубликовала свои советы в Instagram.
"Как не стоит делать, если у вашего ребенка есть избыточный вес.
- Ругать его за это, прятать еду, обвинять, наказывать.⠀
Ни в коем случае нельзя говорить: "Посмотри на свой живот, на свои бока", "Не ешь конфету, штаны уже малы стали".
- Сажать без объяснений на диету
Пока вы не разобрались с основой питания, не объяснили ребенку про физиологию изменения в теле: про избыточный аппетит, который может быть при половом созревании, про изменение веса - не запугивайте их зелеными салатами и отварной курицей.
Татьяна Лакуста (фото: instagram.com/dr.lakusta/)
- Не обсуждайте телосложение ребенка с подружками или бабушками.⠀
Сидя в соседней комнате, узнавать о себе разные эпитеты очень неприятно, повышается скованность и уменьшается доверие к родителям.
Сам ребенок может не знать о своей проблеме, пока мама не скажет : "Не ешь хлеб, если не хочешь быть потом такой же толстой, как и я".
- Пренебрегать фразами "я толстая/ый", "я себе не нравлюсь, стесняюсь себя" - подростковый период - это атомный взрыв из чувств, эмоций, переворота в восприятии себя. Когда ребенок говорит о тяжелых переживаниях - родителю может быть вдвойне тяжело это переживать, поэтому и может возникнуть желание отмахнуться. Но лучше проговорить совместные варианты решения ситуации. Психолог, эндокринолог, коуч по питанию, активности - поучавствуйте в этом вопросе, иначе - примет участие Instagram с блогами "40кг".⠀
- И проанализируйте атмосферу в квартире, школе, семье. Может, что-то произошло, ребенок переживает и поддерживает себя с помощью обилия еды?⠀
- Пересмотрите структуру питания дома, купите тарелки сбалансированного питания, поделенные на секторы; не запрещайте сладости, поговорите о их количестве и о их месте в рационе", - посоветовала Татьяна и пожелала родителям подростков сил.
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