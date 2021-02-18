Не можна ховати їжу і звинувачувати: дієтолог розповіла, що робити, якщо у дитини є зайва вага
Дієтолог Лакуста Тетяна розповіла, як батькам не варто вирішувати проблему надмірної ваги дитини. Вона склала цілий список - кілька пунктів, які точно не допоможуть, а можуть навіть зашкодити психіці малюка.
Доктор опублікувала свої поради в Instagram.
"Як не варто робити, якщо у вашої дитини є надмірна вага.
- Лаяти його за це, ховати їжу, звинувачувати, карати.⠀
В жодному разі не можна говорити: "Подивися на свій живіт, на свої боки", "Не їж цукерку, штани вже стали малі".
- Садити без пояснень на дієту
Поки ви не розібралися з основою харчування, не пояснили дитині про фізіологію зміни в тілі: про надмірний апетит, який може бути при статевому дозріванні, про зміну ваги - не залякуйте її зеленими салатами і вареною куркою.
Тетяна Лакуста (фото: instagram.com/dr.lakusta/)
- Не обговорюйте статуру дитини з подружками або бабусями.⠀
Сидячи в сусідній кімнаті, дізнаватися про себе різні епітети дуже неприємно, це підвищує скутість і зменшує довіру до батьків. Сам дитина може не знати про свою проблему, поки мама не скаже : "Не їж хліб, якщо не хочеш бути потім такою товстою, як і я".
- Нехтувати фразами "я товста/ий", "я собі не подобаюся, соромлюся себе" - підлітковий період - це атомний вибух почуттів, емоцій, перевороту у сприйнятті себе. Коли дитина говорить про важкі переживання - батькові може бути подвійно важко це переживати, тому і може виникнути бажання відмахнутися. Але краще обговорити спільні варіанти вирішення ситуації. Психолог, ендокринолог, коуч з харчування, активності - вирішуйте це питання, бо інакше дитина вірішить його у Instagram з блогами "40кг".⠀
- І проаналізуйте атмосферу в квартирі, школі, родині. Може, щось сталося, дитина переживає і підтримує себе з допомогою великої кількості їжі?⠀
- Перегляньте структуру харчування вдома, купіть тарілки збалансованого харчування, поділені на сектори; не забороняйте солодощі, поговоріть про їх кількість і про їх місце в раціоні", - порадила Тетяна та побажала батькам підлітків сил.
Нагадаємо, вся піраміда імунітету і здоров'я в цілому неможлива без оптимізації сну, впевнена фахівець з харчування із 10-річним стажем Надя Анреева. Вона дала рекомендації, як якісно поліпшити сон.
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