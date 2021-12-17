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Необходим для иммунитета: нутрициолог рассказала, как легко восполнить витамин С

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Пятница 17 декабря 2021 09:01
Необходим для иммунитета: нутрициолог рассказала, как легко восполнить витамин С Не хватает сил? Нужно укрепить иммунитет (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Один из самых главных витаминов, который особенно нужен каждому зимой, – это витамин С!

Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instgaram рассказала, как получить его в домашних условиях. Для этого нужно запастись полезными продуктами – и пополнить ими свой ежедневный рацион.

Необходим для иммунитета: нутрициолог рассказала, как легко восполнить витамин СВитамин С - это не только цитрусовые (фото: pexels.com)

Основные функции витамина С:

  • Участвует в синтезе коллагена (красивая и молодая кожа).
  • Поддерживает иммунную систему.
  • Помогает нашей антиоксидантной системе, участвует в процессах детоксикации организма.
  • Снижает риск заболевания подагрой.
  • Снижает риск возникновения инсульта.
  • Помогает в заживлении ран.
  • Помогает в усвоении железа и меди.
  • Укрепляет стенки сосудов.
  • Улучшает цвет кожи.
  • Обладает антидепрессивным эффектом, помогает справиться со стрессом.
  • Важен для клеток поджелудочной железы.
  • Помогает усвоению витамина В5, который отвечает за нашу митохондриальную функцию, а значит, молодость.
  • Поддерживает адекватный уровень гормонов.
  • Приводит в норму обмен веществ, а значит, важен для стройности.
  • Предотвращает риск заболевания цинги.

Обратите внимание, что алкоголь, антибиотики, КОК, аспирин, стресс и большое количество углеводов в рационе выводят витамин С.

Достаточно поводов ввести его в свой рацион?

Необходим для иммунитета: нутрициолог рассказала, как легко восполнить витамин С

Витамин С - это молодость и красота (фото: pexels.com)

Список продуктов, содержащих витамин С на 100 гр

  1. Шиповник - 650 мг
  2. Облепиха - 200 мг
  3. Перец сладкий болгарский - 200 мг
  4. Смородина черная - 200 мг
  5. Киви - 180 мг
  6. Грибы белые сушенные - 150 мг
  7. Петушка - 150 мг
  8. Капуста брюссельская - 100 мг
  9. Укроп - 100 мг
  10. Капуста броколли - 89 мг
  11. Капуста цветная - 70 мг
  12. Рябина красная 70 мг
  13. Кресс-салат - 69 мг
  14. Папайя - 61 мг
  15. Помело - 61 мг
  16. Апельсин - 60 мг
  17. Земляника - 60 мг
  18. Капуста краснокочанная - 60 мг
  19. Хрен - 55 мг
  20. Шпинат - 55 мг

В день достаточно съедать 100-150 гр этих продуктов, чтобы получить достаточную дозу витамина.⠀

Дозировка витамина С в добавках подбирается отдельно, в соответствии с запросом. Проконсультируйтесь со своим врачом.

Раньше нутрициолог рассказала, как легко омолодиться на пару месяцев.

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