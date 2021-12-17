Необходим для иммунитета: нутрициолог рассказала, как легко восполнить витамин С
Один из самых главных витаминов, который особенно нужен каждому зимой, – это витамин С!
Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instgaram рассказала, как получить его в домашних условиях. Для этого нужно запастись полезными продуктами – и пополнить ими свой ежедневный рацион.
Витамин С - это не только цитрусовые (фото: pexels.com)
Основные функции витамина С:
- Участвует в синтезе коллагена (красивая и молодая кожа).
- Поддерживает иммунную систему.
- Помогает нашей антиоксидантной системе, участвует в процессах детоксикации организма.
- Снижает риск заболевания подагрой.
- Снижает риск возникновения инсульта.
- Помогает в заживлении ран.
- Помогает в усвоении железа и меди.
- Укрепляет стенки сосудов.
- Улучшает цвет кожи.
- Обладает антидепрессивным эффектом, помогает справиться со стрессом.
- Важен для клеток поджелудочной железы.
- Помогает усвоению витамина В5, который отвечает за нашу митохондриальную функцию, а значит, молодость.
- Поддерживает адекватный уровень гормонов.
- Приводит в норму обмен веществ, а значит, важен для стройности.
- Предотвращает риск заболевания цинги.
Обратите внимание, что алкоголь, антибиотики, КОК, аспирин, стресс и большое количество углеводов в рационе выводят витамин С.
Достаточно поводов ввести его в свой рацион?
Витамин С - это молодость и красота (фото: pexels.com)
Список продуктов, содержащих витамин С на 100 гр
- Шиповник - 650 мг
- Облепиха - 200 мг
- Перец сладкий болгарский - 200 мг
- Смородина черная - 200 мг
- Киви - 180 мг
- Грибы белые сушенные - 150 мг
- Петушка - 150 мг
- Капуста брюссельская - 100 мг
- Укроп - 100 мг
- Капуста броколли - 89 мг
- Капуста цветная - 70 мг
- Рябина красная 70 мг
- Кресс-салат - 69 мг
- Папайя - 61 мг
- Помело - 61 мг
- Апельсин - 60 мг
- Земляника - 60 мг
- Капуста краснокочанная - 60 мг
- Хрен - 55 мг
- Шпинат - 55 мг
В день достаточно съедать 100-150 гр этих продуктов, чтобы получить достаточную дозу витамина.⠀
Дозировка витамина С в добавках подбирается отдельно, в соответствии с запросом. Проконсультируйтесь со своим врачом.
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