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Необхідний для імунітету: нутриціолог розповіла, як легко заповнити вітамін С

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П'ятниця 17 грудня 2021 09:01
Необхідний для імунітету: нутриціолог розповіла, як легко заповнити вітамін С Не вистачає сил? Потрібно зміцнити імунітет (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Один з найголовніших вітамінів, який особливо потрібен кожному взимку, – це вітамін С!

Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instgaram розповіла, як отримати його в домашніх умовах. Для цього потрібно запастися корисними продуктами – і поповнити ними свій щоденний раціон.

Необхідний для імунітету: нутриціолог розповіла, як легко заповнити вітамін СВітамін С - це не тільки цитрусові (фото: pexels.com)

Основні функції вітаміну С:

  • Бере участь в синтезі колагену (красива і молода шкіра).
  • Підтримує імунну систему.
  • Допомагає нашій антиоксидантній системі, бере участь в процесах детоксикації організму.
  • Знижує ризик захворювання на подагру.
  • Знижує ризик виникнення інсульту.
  • Допомагає в загоєнні ран.
  • Допомагає в засвоєнні заліза і міді.
  • Зміцнює стінки судин.
  • Покращує колір шкіри.
  • Володіє антидепресивним ефектом, допомагає впоратися зі стресом.
  • Важливий для клітин підшлункової залози.
  • Допомагає засвоєнню вітаміну В5, який відповідає за нашу мітохондріальну функцію, а значить, молодість.
  • Підтримує адекватний рівень гормонів.
  • Приводить в норму обмін речовин, а значить, важливий для стрункості.
  • Запобігає ризику захворювання цинги.

Зверніть увагу, що алкоголь, антибіотики, КОК, аспірин, стрес і велика кількість вуглеводів в раціоні виводять вітамін С.

Досить приводів ввести його в свій раціон?

Необхідний для імунітету: нутриціолог розповіла, як легко заповнити вітамін С

Вітамін С - це молодість і краса (фото: pexels.com)

Список продуктів, що містять вітамін С на 100 гр

  1. Шипшина – 650 мг
  2. Обліпиха – 200 мг
  3. Перець солодкий болгарський – 200 мг
  4. Смородина чорна – 200 мг
  5. Ківі – 180 мг
  6. Гриби білі сушені – 150 мг
  7. Півника – 150 мг
  8. Капуста брюссельська –100 мг
  9. Кріп – 100 мг
  10. Капуста броколлі – 89 мг
  11. Капуста цвітна – 70 мг
  12. Горобина червона – 70 мг
  13. Крес-салат – 69 мг
  14. Папайя – 61 мг
  15. Помело – 61 мг
  16. Апельсин – 60 мг
  17. Суниця – 60 мг
  18. Капуста червонокачанна – 60 мг
  19. Хрін – 55 мг
  20. Шпинат – 55 мг

У день досить з'їдати 100-150 гр цих продуктів, щоб отримати достатню дозу вітаміну.⠀

Дозування вітаміну С у добавках підбирається окремо, відповідно до запиту. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Раніше нутриціолог розповіла, як легко омолодитися на пару місяців.

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