Необхідний для імунітету: нутриціолог розповіла, як легко заповнити вітамін С

Не вистачає сил? Потрібно зміцнити імунітет (фото: pexels.com)

Один з найголовніших вітамінів, який особливо потрібен кожному взимку, – це вітамін С!

Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instgaram розповіла, як отримати його в домашніх умовах. Для цього потрібно запастися корисними продуктами – і поповнити ними свій щоденний раціон.

Вітамін С - це не тільки цитрусові (фото: pexels.com) Основні функції вітаміну С: Бере участь в синтезі колагену (красива і молода шкіра).

Підтримує імунну систему.

Допомагає нашій антиоксидантній системі, бере участь в процесах детоксикації організму.

Знижує ризик захворювання на подагру.

Знижує ризик виникнення інсульту.

Допомагає в загоєнні ран.

Допомагає в засвоєнні заліза і міді.

Зміцнює стінки судин.

Покращує колір шкіри.

Володіє антидепресивним ефектом, допомагає впоратися зі стресом.

Важливий для клітин підшлункової залози.

Допомагає засвоєнню вітаміну В5, який відповідає за нашу мітохондріальну функцію, а значить, молодість.

Підтримує адекватний рівень гормонів.

Приводить в норму обмін речовин, а значить, важливий для стрункості.

Запобігає ризику захворювання цинги. Зверніть увагу, що алкоголь, антибіотики, КОК, аспірин, стрес і велика кількість вуглеводів в раціоні виводять вітамін С. Досить приводів ввести його в свій раціон? Вітамін С - це молодість і краса (фото: pexels.com) Список продуктів, що містять вітамін С на 100 гр Шипшина – 650 мг Обліпиха – 200 мг Перець солодкий болгарський – 200 мг Смородина чорна – 200 мг Ківі – 180 мг Гриби білі сушені – 150 мг Півника – 150 мг Капуста брюссельська –100 мг Кріп – 100 мг Капуста броколлі – 89 мг Капуста цвітна – 70 мг Горобина червона – 70 мг Крес-салат – 69 мг Папайя – 61 мг Помело – 61 мг Апельсин – 60 мг Суниця – 60 мг Капуста червонокачанна – 60 мг Хрін – 55 мг Шпинат – 55 мг У день досить з'їдати 100-150 гр цих продуктів, щоб отримати достатню дозу вітаміну.⠀ Дозування вітаміну С у добавках підбирається окремо, відповідно до запиту. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.