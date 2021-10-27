Нервозность и беспокойный сон: врач назвала, какого элемента не хватает организму
Важность магния трудно переоценить. Это один из основных макроэлементов, который необходим костям, связкам, печени, мышечной ткани, сердечно-сосудистой и нервной системам.
Как связаны дефицит магния и инсулинорезистентность. Инсулин осуществляет процесс поступления глюкозы в клетку. Молекула рецептора инсулина является магний-"зависимой", рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева.
Нервозность может говорить об нехватке магния (фото: pexels.com)
При значительном уменьшении количества магния в организме, поджелудочная железа сокращает производство инсулина. Рецепторы клеток теряют чувствительность к инсулину, развивается инсулинорезистентность. В дальнейшем это может провоцировать возникновение таких состояний, как избыточная масса тела, сахарный диабет и метаболический синдром.
Достаточный уровень магния в сыворотке крови помогает
- контролировать уровень инсулина в крови
- регулировать баланс холестерина
- поддерживать оптимальное артериальное давление
- убрать тревожность
- усвоить витамин
- обеспечить достаточный уровень половых стероидов
- снизить уровень системного воспаления, что оказывает мощное положительное влияние на состояние клеток поджелудочной железы и эндотелия сосудов
- нормализовать работу печени: магний - важный компонент процессов детоксикации
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Если у вас уже есть нарушения углеводного обмена, дефицит магния может стать толчком к дальнейшему ухудшению состояния и развитию осложнений.
Плохой сон и судороги? Часто это -признак дефицита магния (фото: pexels.com)
Признаками дефицита магния часто бывают
- судороги
- беспокойный сон
- боли в мышцах
- усталость
- нервозность
- тяга к сладкому
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Таким образом, на возникновение инсулинорезистентности влияют не только неправильное питание: большое количество сахара, частые перекусы. Но и снижение способности перерабатывать питательные вещества из-за дефицита важных компонентов.
Для того, чтобы не допустить развития ИР и ожирения, следует исключить гиподинамию, переедание, избыток переработанных продуктов питания, обедненных микронутриентами, но богатых на транжиры, красители и другие добавки.
Форму магния подбирают в зависимости от потребностей. Суточная доза - минимум 400 мг.
Внимание: не стоит заниматься самолечением, проконсультируйтесь с врачом.
Раньше врач рассказала, какого элемента может не хватать организму при вечной усталости.