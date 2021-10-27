Нервозность и беспокойный сон: врач назвала, какого элемента не хватает организму

Важность магния трудно переоценить. Это один из основных макроэлементов, который необходим костям, связкам, печени, мышечной ткани, сердечно-сосудистой и нервной системам.

Как связаны дефицит магния и инсулинорезистентность. Инсулин осуществляет процесс поступления глюкозы в клетку. Молекула рецептора инсулина является магний-"зависимой", рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева.

Нервозность может говорить об нехватке магния (фото: pexels.com)

При значительном уменьшении количества магния в организме, поджелудочная железа сокращает производство инсулина. Рецепторы клеток теряют чувствительность к инсулину, развивается инсулинорезистентность. В дальнейшем это может провоцировать возникновение таких состояний, как избыточная масса тела, сахарный диабет и метаболический синдром.

Достаточный уровень магния в сыворотке крови помогает

контролировать уровень инсулина в крови

регулировать баланс холестерина

поддерживать оптимальное артериальное давление

убрать тревожность

усвоить витамин

обеспечить достаточный уровень половых стероидов

снизить уровень системного воспаления, что оказывает мощное положительное влияние на состояние клеток поджелудочной железы и эндотелия сосудов

нормализовать работу печени: магний - важный компонент процессов детоксикации

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Если у вас уже есть нарушения углеводного обмена, дефицит магния может стать толчком к дальнейшему ухудшению состояния и развитию осложнений.

Плохой сон и судороги? Часто это -признак дефицита магния (фото: pexels.com)

Признаками дефицита магния часто бывают

судороги беспокойный сон боли в мышцах усталость нервозность тяга к сладкому

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Таким образом, на возникновение инсулинорезистентности влияют не только неправильное питание: большое количество сахара, частые перекусы. Но и снижение способности перерабатывать питательные вещества из-за дефицита важных компонентов.

Для того, чтобы не допустить развития ИР и ожирения, следует исключить гиподинамию, переедание, избыток переработанных продуктов питания, обедненных микронутриентами, но богатых на транжиры, красители и другие добавки.

Форму магния подбирают в зависимости от потребностей. Суточная доза - минимум 400 мг.

Внимание: не стоит заниматься самолечением, проконсультируйтесь с врачом.