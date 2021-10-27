Нервозність і неспокійний сон: лікар назвала, якого елемента не вистачає організму
Важливість магнію важко переоцінити. Це один з основних макроелементів, який необхідний кісткам, зв'язкам, печінці, м'язовій тканині, серцево-судинній і нервовій системам.
Як пов'язані дефіцит магнію та інсулінорезистентність. Інсулін здійснює процес надходження глюкози в клітину. Молекула рецептора інсуліну є магніє-"залежною", розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.
Нервозність може говорити про нестачу магнію (фото: pexels.com)
При значному зменшенні кількості магнію в організмі, підшлункова залоза скорочує виробництво інсуліну. Рецептори клітин втрачають чутливість до інсуліну, розвивається інсулінорезистентність. Надалі це може провокувати виникнення таких станів, як надлишкова маса тіла, цукровий діабет і метаболічний синдром.
Достатній рівень магнію в сироватці крові допомагає
- контролювати рівень інсуліну в крові
- регулювати баланс холестерину
- підтримувати оптимальний артеріальний тиск
- прибрати тривожність
- засвоїти вітамін
- забезпечити достатній рівень статевих стероїдів
- знизити рівень системного запалення, що надає потужний позитивний вплив на стан клітин підшлункової залози і ендотелію судин
- нормалізувати роботу печінки: магній - важливий компонент процесів детоксикації
Цукрове обличчя: нутриціолог назвала топ-5 способів уповільнити процес старіння
Якщо у вас вже є порушення вуглеводного обміну, дефіцит магнію може стати поштовхом до подальшого погіршення стану і розвитку ускладнень.
Поганий сон і судоми? Часто це - ознака дефіциту магнію (фото: pexels.com)
Ознаками дефіциту магнію часто бувають
- судоми
- неспокійний сон
- болі в м'язах
- утома
- нервозність
- тяга до солодкого
Їсти та худнути: нутриціолог назвала єдину дієту, схвалену всіма фахівцями
Таким чином, на виникнення інсулінорезистентності впливають не тільки неправильне харчування: велика кількість цукру, часті перекуси. Але і зниження здатності переробляти поживні речовини через дефіцит важливих компонентів.
Для того, щоб не допустити розвитку ІР і ожиріння, слід виключити гіподинамію, переїдання, надлишок перероблених продуктів харчування, збіднених мікронутрієнтами, але багатих на марнотрати, барвники та інші добавки.
Форму магнію підбирають в залежності від потреб. Добова доза - мінімум 400 мг.
Увага: не варто займатися самолікуванням, проконсультуйтеся з лікарем.
Раніше лікар розповіла, якого елемента може не вистачати організму при вічної втоми.