Нервозність і неспокійний сон: лікар назвала, якого елемента не вистачає організму

Важливість магнію важко переоцінити. Це один з основних макроелементів, який необхідний кісткам, зв'язкам, печінці, м'язовій тканині, серцево-судинній і нервовій системам.

Як пов'язані дефіцит магнію та інсулінорезистентність. Інсулін здійснює процес надходження глюкози в клітину. Молекула рецептора інсуліну є магніє-"залежною", розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

Нервозність може говорити про нестачу магнію (фото: pexels.com)

При значному зменшенні кількості магнію в організмі, підшлункова залоза скорочує виробництво інсуліну. Рецептори клітин втрачають чутливість до інсуліну, розвивається інсулінорезистентність. Надалі це може провокувати виникнення таких станів, як надлишкова маса тіла, цукровий діабет і метаболічний синдром.

Достатній рівень магнію в сироватці крові допомагає

контролювати рівень інсуліну в крові

регулювати баланс холестерину

підтримувати оптимальний артеріальний тиск

прибрати тривожність

засвоїти вітамін

забезпечити достатній рівень статевих стероїдів

знизити рівень системного запалення, що надає потужний позитивний вплив на стан клітин підшлункової залози і ендотелію судин

нормалізувати роботу печінки: магній - важливий компонент процесів детоксикації

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Якщо у вас вже є порушення вуглеводного обміну, дефіцит магнію може стати поштовхом до подальшого погіршення стану і розвитку ускладнень.

Поганий сон і судоми? Часто це - ознака дефіциту магнію (фото: pexels.com)

Ознаками дефіциту магнію часто бувають

судоми неспокійний сон болі в м'язах утома нервозність тяга до солодкого

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Таким чином, на виникнення інсулінорезистентності впливають не тільки неправильне харчування: велика кількість цукру, часті перекуси. Але і зниження здатності переробляти поживні речовини через дефіцит важливих компонентів.

Для того, щоб не допустити розвитку ІР і ожиріння, слід виключити гіподинамію, переїдання, надлишок перероблених продуктів харчування, збіднених мікронутрієнтами, але багатих на марнотрати, барвники та інші добавки.

Форму магнію підбирають в залежності від потреб. Добова доза - мінімум 400 мг.

Увага: не варто займатися самолікуванням, проконсультуйтеся з лікарем.