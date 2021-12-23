Невероятно аппетитно: что готовят мишленовские шеф-повара на десерт на Рождество (фото)

Католическое Рождество уже совсем скоро, а затем – новогодние праздники и, наконец, православное Рождество! Что приготовить на десерт, чтобы вся семья и друзья были в восторге?
Попробуйте вдохновиться этими десертами, говорит insider.com, именно их выбирают для своих праздничных угощений мишленовские шеф-повара лучших ресторанов мира.
Рецепт одного их самых аппетитных десертов - ниже.
Bûche de Noël – это, по сути, торт с желейным рулетом, но в нем вместо фруктового джема кремовая начинка, и он может иметь любой вкус. Также его можно готовить с шоколадом и ванильным кремом.
Классический британский десерт – финиковый торт, пропитанный коричневым сахаром и карамельным соусом и часто заправленный большим количеством алкоголя: рома, бренди или виски.
Этот традиционный британский рождественский десерт часто включают в праздничное меню в мишленовских ресторанах. Его подают с копченой ванилью по-английски.
Еще одно британское угощение, которое добавит изюминки рождественскому застолью (фото: insider.com)
Мишленовский повар Брэд Картер называет его своим "любимым десертом всех времен". Он даже потратил два года на разработку собственного рецепта классического десерта, который базируется на рецепте 70-х годов.
Заваренный зеленый чай, сок лимона или лайма, небольшое количество хереса – вуаля! Следующий слой – это фрукты (Картер рекомендует малину или клубнику), а затем заварной крем.
"Это традиционный заварной крем с яйцами и молоком, но вместо ванили я использую полевой цветок, называемый таволгой, – объяснил Картер. – Это английский цветок, который растет летом, и мы сушим его, чтобы сохранить до конца года. Он действительно похож на мед и ваниль!"
Последний слой – это традиционно густые сливки, но Картер делает более легкий вариант. Затем просто посыпьте все жареным миндалем или крошкой-присыпкой на ваш вкус.
Семислойный карамельный торт - настоящий шедевр на столе (фото: insider.com)
Торт без муки, по сути, готовится из шоколада, масла и яиц (фото: insider.com)
Невероятно аппетитно! (фото: insider.com)
Удивить свою семью можно также рождественским пудингом прямо из кухни шеф-повара, удостоенного звезды Мишлен.
Асимакис Ханиотис готовит этот рождественский пудинг в своем ресторане в Лондоне и считает, что это идеальный десерт на праздники.
Чтобы приготовить пудинг Ханиотис в домашних условиях, вам понадобится:
Ханиотис покрывает свой рождественский пудинг соусом Метакса, отдавая дань уважения своим греческим корням.
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