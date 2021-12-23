Невероятно аппетитно: что готовят мишленовские шеф-повара на десерт на Рождество (фото)

Bûche de Noël

Этот классический французский десерт обязательно окунет вас в рождественское настроение! (фото: insider.com)

Bûche de Noël – это, по сути, торт с желейным рулетом, но в нем вместо фруктового джема кремовая начинка, и он может иметь любой вкус. Также его можно готовить с шоколадом и ванильным кремом.

Sticky toffee pudding

Торт с ромом (фото: insider.com)

Классический британский десерт – финиковый торт, пропитанный коричневым сахаром и карамельным соусом и часто заправленный большим количеством алкоголя: рома, бренди или виски.

Этот традиционный британский рождественский десерт часто включают в праздничное меню в мишленовских ресторанах. Его подают с копченой ванилью по-английски.

Sherry trifle

Еще одно британское угощение, которое добавит изюминки рождественскому застолью (фото: insider.com)

Мишленовский повар Брэд Картер называет его своим "любимым десертом всех времен". Он даже потратил два года на разработку собственного рецепта классического десерта, который базируется на рецепте 70-х годов.

Заваренный зеленый чай, сок лимона или лайма, небольшое количество хереса – вуаля! Следующий слой – это фрукты (Картер рекомендует малину или клубнику), а затем заварной крем.

"Это традиционный заварной крем с яйцами и молоком, но вместо ванили я использую полевой цветок, называемый таволгой, – объяснил Картер. – Это английский цветок, который растет летом, и мы сушим его, чтобы сохранить до конца года. Он действительно похож на мед и ваниль!"

Последний слой – это традиционно густые сливки, но Картер делает более легкий вариант. Затем просто посыпьте все жареным миндалем или крошкой-присыпкой на ваш вкус.

Карамельный торт

Семислойный карамельный торт - настоящий шедевр на столе (фото: insider.com)

Chocolate marquise cake

Торт без муки, по сути, готовится из шоколада, масла и яиц (фото: insider.com)

Шоколадный рождественский пудинг

Невероятно аппетитно! (фото: insider.com)

Рождественский пудинг: рецепт

Удивить свою семью можно также рождественским пудингом прямо из кухни шеф-повара, удостоенного звезды Мишлен.

Асимакис Ханиотис готовит этот рождественский пудинг в своем ресторане в Лондоне и считает, что это идеальный десерт на праздники.

Чтобы приготовить пудинг Ханиотис в домашних условиях, вам понадобится:

100 граммов теплой воды,

10 граммов соли,

30 граммов сахара,

50 граммов дрожжей,

2 грамма порошка корицы,

½ грамма порошка гвоздики,

и немного тертого мускатного ореха.

Добавьте их все в чашу миксера. После того, как все смешалось, начните добавлять в смесь муку (500 грамм) и семь яиц. Затем остановите миксер и добавьте сверху 150 граммов теплого топленого масла. Накройте миску полиэтиленовой пленкой и дайте тесту настояться. Затем пробейте тесто и используйте кондитерские пакеты, чтобы заполнить отдельные формы на три четверти. Снова выждите 20 минут. Запекайте в течение 16 минут при температуре 350 градусов по Фаренгейту.

Ханиотис покрывает свой рождественский пудинг соусом Метакса, отдавая дань уважения своим греческим корням.