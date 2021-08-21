Никаких растворимых суррогатов: врач рассказала, какое кофе опасно для здоровья

Своим пациентам я не запрещаю пить кофе. При условии, что они соблюдают меру и не имеют противопоказаний вроде генетической непереносимости, истощения надпочечников или синдрома хронической усталости.

Люди с последним диагнозом используют кофе как внешний стимулятор, выпивая по 5-6 чашек в день, лишая организм возможности вырабатывать энергию самостоятельно.