Никаких растворимых суррогатов: врач рассказала, какое кофе опасно для здоровья
Про вред и пользу кофе написаны сотни статей. Но некоторые врачи считают, что вреден не сам напиток, а его бездумное употребление. Поэтому важно помнить о правилах кофепития.
Речь, конечно, о натуральных зернах - никаких растворимых суррогатов, подчеркнула в своем Instagram врач-эндокринолог Диляра Лебедева.
Своим пациентам я не запрещаю пить кофе. При условии, что они соблюдают меру и не имеют противопоказаний вроде генетической непереносимости, истощения надпочечников или синдрома хронической усталости.
Люди с последним диагнозом используют кофе как внешний стимулятор, выпивая по 5-6 чашек в день, лишая организм возможности вырабатывать энергию самостоятельно.
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Когда лучше всего пить кофе (фото: pexels.com)
Как нельзя пить кофе: правила от врача⠀
- Забудьте про кофе с коньяком. Сочетание: алкоголь и кофе - зло. Благодаря кофеину, алкоголь быстрее попадает в мозг, хотя первое время ясность мысли сохраняется. Вам кажется, что вы трезвы, но попробуйте встать и ровно пройтись. Это же сочетание провоцирует смертельно опасные аритмии сердца.
- Стоит учитывать мочегонный эффект кофеина. Любите кофе? Пейте больше воды. И не пренебрегайте добавками с кальцием - кофеин вымывает минерал.
- Не пейте кофе утром натощак. У напитка кислая среда. При пустом желудке ваша утренняя чашка приведет к избыточному образованию соляной кислоты и воздействию её уже непосредственно на слизистую органа.
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Кофе лучше пить через час после еды (фото: pexels.com)
- Заканчивать обед чашкой эспрессо тоже не вариант. Кофе смешается со съеденной пищей и нарушит процесс первичной обработки ферментами желудка.
- Кофе через час после еды - идеально. Первичная обработка пищи уже закончилась, но соляной кислоте, которая выделится из напитка, всё ещё будет с чем работать, и она не начнёт переваривать стенки кишечника.
- Кофе возбуждает аппетит. При диетах он не ваш помощник.
- Не вливайте в себя кипяток. Очень горячий кофе может привести к термическим ожогам чувствительных тканей пищевода.
- Пейте свою порцию черной бодрости в первой половине дня. Но если и вечером не удержаться, добавьте сливок или молока - они смягчат бодрящий эффект напитка.
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