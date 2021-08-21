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Никаких растворимых суррогатов: врач рассказала, какое кофе опасно для здоровья

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Суббота 21 августа 2021 12:01
Никаких растворимых суррогатов: врач рассказала, какое кофе опасно для здоровья Диляра Лебедева (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Про вред и пользу кофе написаны сотни статей. Но некоторые врачи считают, что вреден не сам напиток, а его бездумное употребление. Поэтому важно помнить о правилах кофепития.

Речь, конечно, о натуральных зернах - никаких растворимых суррогатов, подчеркнула в своем Instagram врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

Своим пациентам я не запрещаю пить кофе. При условии, что они соблюдают меру и не имеют противопоказаний вроде генетической непереносимости, истощения надпочечников или синдрома хронической усталости.

Люди с последним диагнозом используют кофе как внешний стимулятор, выпивая по 5-6 чашек в день, лишая организм возможности вырабатывать энергию самостоятельно.

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Никаких растворимых суррогатов: врач рассказала, какое кофе опасно для здоровьяКогда лучше всего пить кофе (фото: pexels.com)

Как нельзя пить кофе: правила от врача⠀

  • Забудьте про кофе с коньяком. Сочетание: алкоголь и кофе - зло. Благодаря кофеину, алкоголь быстрее попадает в мозг, хотя первое время ясность мысли сохраняется. Вам кажется, что вы трезвы, но попробуйте встать и ровно пройтись. Это же сочетание провоцирует смертельно опасные аритмии сердца.
  • Стоит учитывать мочегонный эффект кофеина. Любите кофе? Пейте больше воды. И не пренебрегайте добавками с кальцием - кофеин вымывает минерал.
  • Не пейте кофе утром натощак. У напитка кислая среда. При пустом желудке ваша утренняя чашка приведет к избыточному образованию соляной кислоты и воздействию её уже непосредственно на слизистую органа.

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Никаких растворимых суррогатов: врач рассказала, какое кофе опасно для здоровьяКофе лучше пить через час после еды (фото: pexels.com)

  • Заканчивать обед чашкой эспрессо тоже не вариант. Кофе смешается со съеденной пищей и нарушит процесс первичной обработки ферментами желудка.
  • Кофе через час после еды - идеально. Первичная обработка пищи уже закончилась, но соляной кислоте, которая выделится из напитка, всё ещё будет с чем работать, и она не начнёт переваривать стенки кишечника.
  • Кофе возбуждает аппетит. При диетах он не ваш помощник.
  • Не вливайте в себя кипяток. Очень горячий кофе может привести к термическим ожогам чувствительных тканей пищевода.
  • Пейте свою порцию черной бодрости в первой половине дня. Но если и вечером не удержаться, добавьте сливок или молока - они смягчат бодрящий эффект напитка.

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