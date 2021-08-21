Ніяких розчинних сурогатів: лікар розповіла, яка кава небезпечна для здоров'я

Своїм пацієнтам я не забороняю пити каву. За умови, що вони дотримуються міри і не мають протипоказань на зразок генетичної непереносимості, виснаження надниркових залоз або синдрому хронічної втоми.

Люди з останнім діагнозом використовують каву як зовнішній стимулятор, випиваючи по 5-6 чашок в день, позбавляючи організм можливості виробляти енергію самостійно.