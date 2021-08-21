Ніяких розчинних сурогатів: лікар розповіла, яка кава небезпечна для здоров'я
Про шкоду і користь кави написані сотні статей. Але деякі лікарі вважають, що шкідливий не сам напій, а його бездумне вживання. Тому важливо пам'ятати про правила кавування.
Мова, звичайно, про натуральні зерна - ніяких розчинних сурогатів, підкреслила в своєму Instagram лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.
Своїм пацієнтам я не забороняю пити каву. За умови, що вони дотримуються міри і не мають протипоказань на зразок генетичної непереносимості, виснаження надниркових залоз або синдрому хронічної втоми.
Люди з останнім діагнозом використовують каву як зовнішній стимулятор, випиваючи по 5-6 чашок в день, позбавляючи організм можливості виробляти енергію самостійно.
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Коли найкраще пити каву (фото: pexels.com)
Як не можна пити каву: правила від лікаря⠀
- Забудьте про каву з коньяком. Поєднання: алкоголь і кава - зло. Завдяки кофеїну, алкоголь швидше потрапляє в мозок, хоча перший час ясність думки зберігається. Вам здається, що ви тверезі, але спробуйте встати і рівно пройтися. Це ж поєднання провокує смертельно небезпечні аритмії серця.
- Варто враховувати сечогінний ефект кофеїну. Любите каву? Пийте більше води. І не нехтуйте добавками з кальцієм - кофеїн вимиває мінерал.
- Не пийте каву вранці натщесерце. У напою кисле середовище. При порожньому шлунку ваша ранкова чашка призведе до надмірного утворення соляної кислоти і впливу її вже безпосередньо на слизову органу.
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Каву краще пити через годину після їжі (фото: pexels.com)
- Закінчувати обід чашкою еспресо теж не варіант. Кава змішається зі з'їденою їжею і порушить процес ервинної обробки ферментами шлунка.
- Кава через годину після їжі - ідеально. Первинна обробка їжі вже закінчилася, але соляній кислоті, яка виділиться з напою, все ще буде з чим працювати, і вона не почне перетравлювати стінки кишечника.
- Кава збуджує апетит. При дієтах вона не ваш помічник.
- Чи не вливайте в себе окріп. Дуже гаряча кава може привести до термічних опіків чутливих тканин стравоходу.
- Пийте свою порцію чорної бадьорості у першій половині дня. Але якщо і ввечері не втриматися, додайте вершків або молока - вони пом'якшать підбадьорливий ефект напою.
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