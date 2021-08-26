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Нитраты и пестициды: нутрицолог рассказала, как избавиться от химии в овощах и фруктах

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Четверг 26 августа 2021 19:01
Нитраты и пестициды: нутрицолог рассказала, как избавиться от химии в овощах и фруктах Анна Биоториум (instagram.com/biotorium)
Автор: Татьяна Турчаникова

Чтобы нитраты и пестициды вместе с овощами, фруктами и зеленью не попадали к нам на стол, важно научиться правильно мыть все эти продукты.

Специалист по питанию, нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram рассказала, как частично избавиться от нитратов и пестицидов при помощи правильного мытья овощей, фруктов и зелени перед готовкой.

Нитраты и пестициды: нутрицолог рассказала, как избавиться от химии в овощах и фруктах
У свеклы обратите внимание на закрученный хвостик (фото: pexels.com)

Как избавиться от нитратов и пестицидов в овощах

  • Капуста. Большая часть нитратов содержится в верхних капустных листьях и кочерыжке, поэтому их нужно выбросить.
  • Картофель. Нитраты собираются под кожурой и в сердцевине клубня, поэтому после того, как картошка закипела, воду необходимо слить.
  • Кабачки, огурцы, баклажаны. Огурцы по цвету должны быть нежно-травяного цвета, если они темно-зеленые, это говорит о том, что их перекормили нитратами. Первые кабачки и баклажаны нужно очищать от кожуры. Срежьте область плодоножки - самое ядовитое место.
  • Зелень, салат, петрушка, укроп. Больше всего химии в прожилках, черешках - не нужно употреблять в пищу. Зелень всегда стремительней впитывает нитраты и перед тем как добавлять ее в блюда, вымочите в течение часа в воде.

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  • Помидоры. Чем толще кожура помидора, тем больше он содержит химии. Не покупайте помидоры оранжево-красные, будто недозревшие. Белая мякоть и толстые прожилки на срезе - сигнал большого содержания химии. А если вам все-таки попались некачественные томаты, подержите их в прохладной воде около 1 часа.
  • Виноград. Чтобы виноград хранился долго, его обрабатывают фунгицидами. Чтобы избавиться от этого вещества, виноград нужно хорошо вымыть.
  • Арбузы. Не покупайте арбузы, разрезанные пополам и обернутые в пленку - это основа для размножения бактерий и микробов. Если арбуз имеет толстые желтоватого оттенка прожилки, значит, его удобряли.

Можно провести небольшой тест: положите мякоть на одну минуту в стакан с водой, если вода поменяла цвет - значит, арбуз подкармливали, если она просто помутнела - ягода чистая.

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Нитраты и пестициды: нутрицолог рассказала, как избавиться от химии в овощах и фруктахАрбузы стоит покупать целиком, а не половинками (фото: pexels.com)

  • Груши и яблоки. Если плоды скользкие и липкие, блестящие, значит они чем-то обработаны (например, дифенилом) для того, чтобы они не портились и долго хранились. Обработанные фрукты нужно очистить от кожуры.
  • Свекла, морковь, редиска. Огромное количество нитратов содержится в верхушках и кончиках корнеплодов, обрезайте их перед употреблением. Не приобретайте свеклу с закрученными хвостиками. У моркови обрезайте 1 см хвостика, позеленевшие части нужно обрезать, в ней содержится большое количество химикатов.⠀

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