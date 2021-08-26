Нітрати і пестициди: нутрицолог розповіла, як позбутися хімії в овочах і фруктах
Щоб нітрати і пестициди разом з овочами, фруктами і зеленню не потрапляли до нас на стіл, важливо навчитися правильно мити всі ці продукти.
Спеціаліст з харчування, нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram розповіла, як частково позбутися нітратів і пестицидів за допомогою правильного миття овочів, фруктів і зелені перед готуванням.
У буряка зверніть увагу на закручений хвостик (фото: pexels.com)
Як позбутися від нітратів і пестицидів в овочах
- Капуста. Велика частина нітратів міститься у верхніх капустяних листках і качані, тому їх потрібно викинути.
- Картопля. Нітрати збираються під шкіркою і в серцевині бульби, тому після того, як картопля закипіла, воду необхідно злити.
- Кабачки, огірки, баклажани. Огірки за кольором повинні бути ніжно-трав'яного кольору, якщо вони темно-зелені, це говорить про те, що їх перегодували нітратами. Перші кабачки і баклажани потрібно очищати від шкірки. Зріжте область плодоніжки - найотруйніше місце.
- Зелень, салат, петрушка, кріп. Найбільше хімії в прожилках, черешках - не потрібно вживати в їжу. Зелень завжди стрімкіше вбирає нітрати і перед тим як додавати її в страви, вимочіть протягом години у воді.
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- Помідор. Чим товща шкірка помідора, тим більше він містить хімії. Не купуйте помідори оранжево-червоні, ніби недозрілі. Біла м'якоть і товсті прожилки на зрізі - сигнал великого вмісту хімії. А якщо вам все ж попалися неякісні томати, потримайте їх в прохолодній воді близько 1 години.
- Виноград. Щоб виноград зберігався довго, його обробляють фунгіцидами. Щоб позбутися від цієї речовини, виноград потрібно добре вимити.
- Кавун. Не купуйте кавуни, розрізані навпіл і загорнуті в плівку - це основа для розмноження бактерій і мікробів. Якщо кавун має товсті жовтуватого відтінку прожилки, значить, його удобрювали.
Можна провести невеликий тест: покладіть м'якоть на одну хвилину в стакан з водою, якщо вода поміняла колір - значить, кавун підгодовували, якщо вона просто помутніла - ягода чиста.
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Кавуни варто купувати цілком, а не половинками (фото: pexels.com)⠀
- Груші та яблука. Якщо плоди слизькі і липкі, блискучі, значить вони чимось оброблені (наприклад, дифенілом) для того, щоб вони не псувалися і довго зберігалися. Оброблені фрукти потрібно очистити від шкірки.
- Буряк, морква, редиска. Величезна кількість нітратів міститься в верхівках і кінчиках коренеплодів, обрізайте їх перед вживанням. Не купуйте буряк з закрученими хвостиками. У моркви обрізайте 1 см хвостика, позеленілі частини потрібно обрізати, в них міститься велика кількість хімікатів.⠀
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