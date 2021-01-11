Ночной дожор: доктор рассказала, к чему могут привести ночные объедания
Доктор Татьяна Лакуста недавно расставила все точки над і в вопросе кофе с молоком. Она привела факты и мифы об этом напитке, чтобы каждый для себя сам смог решить, пить или не пить.
Она уверяет, что кофе с молоком не может стать причиной обсеменения кандидой, но есть и другие риски, связанные с напитком.
На это раз доктор рассказала о желании поесть перед сном. Тревожный сон с пробуждением и ночной едой - распространенная особенность, уверена Лакуста.
"Люди списывают это на график работы, на свои особенности, отсутствие аппетита среди дня и утром, но это не личностные особенности, а сбитый суточный ритм и проявление синдрома ночного аппетита, которое надо корректировать, пока это не привело к болезням обмена веществ", - написала Лакуста.
Татьяна Лакуста (фото: instagram.com/dr.lakusta/)
Доктор отметила, что есть собирательный портрет человека, который ведет себя примерно так:
- Основное чувство голода и аппетит приходит под вечер.
Замечали зудящее ощущение "«чтоб вкусное поесть" именно под вечер?
Стресс/скука/одиночество за день вас довел до эмоционального пика нетерпимости и на ужин ваш "препарат выбора" - что-то пожирнее или сладенькое, а к ним бы бокальчик.
- Если вы взяли себя в руки и поели умеренно, то заснуть, не поев перед сном, не получается - голод не дает спать.
- Около 3-х ночи - пробуждение. То ли в туалет, то ли на часы посмотреть, часто после долго нельзя уснуть, а если поесть - наступает сон.
- Утром аппетита нет, больше сонно-ленивое состояние и отекшие черты лица.
- Начал увеличиваться вес, а снизить его с легкостью уже не получается.
Какие причины?
Сейчас у людей актуальна повышенная тревога, чувство неопределенности, угнетения, которые наложились на сниженную физическую активность, низкую освещенность помещений и сбитый график приема пищи. Компенсация своих эмоций выливается в нарушение пищевого поведения и сна.
Что делать?
Начать можно с режима сна, рассказала Татьяна, и дала советы врач-невролога.
Перед сном выделите время для расслабления, создайте свой любимый ритуал вечером длительностью 30-60 минут:
- отложить домашние дела;
- приглушить яркий свет;
- принять ванную/теплый душ;
- почитать, поговорить с близкими, пообниматься;
- проветрить комнату и включить кондиционер (если жарко);
- включить спокойную музыку/зажечь свечи.
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Важно в этот момент забыть о немытой посуде, о листании ленты новостей, а посвятить время приятным спокойным занятиям, напомнила доктор.
Как работают с проблемой переедания в терапии?
Ночная еда (pixabay.com)
Рассказывает нейропсихолог:
1. Ключевым моментом переедания является ОБУЧЕНИЕ новому отношению и привычкам, связанным с едой.
Задача - сформировать понимание того, что еда – не способ отвлечься или успокоиться, не праздник, не награда, не раздражитель вкусовых рецепторов, не эстетика блюда, не проявление уважения близким. Еда - это необходимость. Это наша потребность. В первую очередь.
2. Наличие автоматизмов при покупке и потреблении пищи – еще один корень проблемы переедания, которые надо корректировать. Установки питания в семье могут быть далеки от здоровых и выстраивать правила, отстаивать свои новые желания, границы в питании - это нормально!
Что можно для начала сделать самому, чтобы помочь себе.
1. Записи и дневники. Важный фактор, с которого начинается психотерапия.
Понятие пищевого дневника с ключевыми аспектами - это первый шаг на пути лечения. Это выглядит так: что ем, когда, где + мысли с чувствами.
2. Разобраться с эмоциями - что дает еда, что замещает.
3. Доброта по отношению к себе. Когда говорите с собой, представьте, что вы говорите с близким человеком. Изменение привычек занимает время, поэтому злиться и нервничать в моменты, когда вы оступаетесь - не стоит.
4. Альтернативные занятия. В компульсии еда наделяется вещами, которыми по сути она не обладает. Один из них - это способ времяпрепровождения.
Создайте список дел, альтернативных еде.
5. Разделяя еду на плохую/хорошую, мы вводим негативную привычку.
Я ем хорошую еду - я хороший, я ем плохую, что такое еда. Без оценки.
"Как видите, изменение привычек - это труд над собой, поэтому занятие малопопулярное. По опыту ведения пациентов скажу так: люди хотят тут и сразу - схему лечения, препарат для снижения веса, "рацион", который будут соблюдать, не вникая в суть - это не работает в долгосрочной перспективе", - подчеркнула Лакуста.
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