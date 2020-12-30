Пить или не пить: доктор рассказала неизвестные факты о кофе с молоком

Пить или не пить - вот в чем вопрос (фото: pixabay.com)

Надя Андреева, специалист по питанию с 10-летним стажем, рассказала, нужно ли полностью отказываться от сладостей. Чтобы выяснить, сколько сладкого на самом деле попадает в нашу тарелку, можно провести простой эксперимент.

А вот что касается любимого многими напитка - кофе, что стоит знать о нем? Доктор Татьяна Лакуста расставила все точки над і и рассказала факты и мифы о напитке.

"Кофе с молоком. За или против? Мифов про кофе примерно столько же, как и про молоко, а вместе они порождают бурю тревоги. Факты о кофе с молоком:

1. Молоко снижает антиоксидантную активность напитков

Казеины молока связываются с антоксидантами чая, кофе, шоколада (и даже с черникой, было проведено исследование), тем самым считается, что они не так сильно могут включаться в борьбу со свободными радикалами. (Но если быть точным - исследования противоречат друг другу).

2. В 1 чашке молока - 12 гр сахара

Сколько чашек кофе с молоком в день пьете? А сахарок добавляете? А может еще сироп вкусненький? Посчитаем вместе сколько получится в одном стандартном латте с ложкой сахара и сиропом сахара?

12 гр молочного сахара+ 5 гр в ложке сахара+ 7 гр в 10 мл сиропа = 24 гр сахара. Кто там удивляется, от чего он поправляется и где тот аппетит нормальный вместе с пищевым поведением?

3. При наличии непереносимости лактозы высокой степени вас могут ждать неприятности в виде неприятных кишечных симптомов.

4. Молоко не влияет на переваривание еды, оно не гниет в желудке, не вызывает камни в кишечнике и не вызывает обсеменение кандидой. Если ваши "достоверные" источники утверждают обратное, то они не достоверные.

5. Молоко с кофе - это прием пищи.

Один стакан молока - это 150 ккал. Смысл нарушать себе аппетит между приемами пищи, да еще и с изменением пищеварительных гормонов?

6. Кофе с молоком, выпитое с приемом пищи, снижает абсорбцию железа, кальция, магния, витаминов группы В.

Пить или нет пить - вывод делайте самостоятельно, мое дело - вам рассказать про реалии, чтоб вы не путались в мифах. Всем здравомыслия", - написала Лакуста.

Татьяна Лакуста (фото: facebook.com/tanya.lakusta/)

Напомним, нутрициолог Надя Андреева рассказала, какое питание поможет маме в период восстановления после родов.