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Нутрициолог назвала лучшие безопасные добавки для укрепления иммунитета

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Воскресенье 14 ноября 2021 14:36
Нутрициолог назвала лучшие безопасные добавки для укрепления иммунитета Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Для оптимальной работы нашего иммунитета крайне важны здоровое питание, хороший сон, регулярная физическая нагрузка и уменьшение стресса. А добавки могут помочь дополнительно укрепить иммунитет, когда одного здорового образа жизни для этого недостаточно.

Нутрициолог-диетолог Наталья Власнюк перечислила в Instagram лучшие добавки для иммунитета, которые являются безопасными для организма.

Безопасные добавки для иммунитета:

Бузина - натуральный иммуностимулятор наших бабушек, помимо этого она сокращает время болезни при ОРВИ. Бузина содержит уникальное природное вещество, которое препятствует проникновению вирусов в здоровую клетку, тем самым блокируя их размножение.

Аскорбиновая кислота (витамин С) в несколько раз повышает сопротивляемость организма вредоносным бактериям и вирусам. Немаловажно и то, что витамин С способствует производству фагоцитов – особых клеток, уничтожающих микроорганизмы, которые проникают в кровь.

Эхинацея в своем составе имеет эфирные масла, витамины А, С и Е, органические кислоты, антиоксиданты и такие микроэлементы, как железо, селен, кремний и кальций.

Нутрициолог назвала лучшие безопасные добавки для укрепления иммунитета

Иллюстративное фото (pexels.com)

Женьшень. Основные активные компоненты в составе - это гинзенозиды. Больше всего их содержится в шестилетнем красном корейском женьшене. Она также содержит большое количество фенолов, липидов, эссенциальные жирные кислоты, витамины, аминокислоты и минералы. Благодаря этому она нормализует работу систем организма, улучшает самочувствие.

Пробиотики способствуют укреплению барьерной функции, росту числа клеток слизи кишечника, тем самым помогают регулировать работу иммунной системы.

Омега-3 имеют решающее значение в укреплении иммунитета, так как входят в состав мембран клеток иммунной системы и способствуют синтезу эйкозаноидов – особых молекул, которые помогают этим клеткам связываться друг с другом. Чем крепче связь – тем лучше сопротивляемость организма различным вирусам, инфекциям и внутренним болезням.

Нужно помнить, что иммунностимулирующие травы не рекомендуется употреблять людям с аутоиммунными заболеваниями, чтобы не вызвать рост антител.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Безуглая рассказала о пользе грейпфрута и развеяла мифы об этом продукте.

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