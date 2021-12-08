Нутрициолог рассказала, кому точно необходим витамин D: восплняем недостаток

Нутрициолог София Рожко решила рассказать об обратной стороне самого солнечного витамина и ответить в Instagram на самые часто задаваемые вопросы об этой добавке.

Давайте разберем: этот витамин мы получаем в двух формах:

Д3 синтезируется нашей кожей из холестерина под воздействием солнечного света. Тут важно открывать кожу и выставлять на солнышко, но не сильно.

Д2 мы получаем из продуктов питания (например, из яиц и масла).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Обе формы витамина Д попадают в организм и в печени превращаются в активную форму витамина Д 25-гидроксивитамин D (если вы сдаете анализ - в лаборатории как раз смотрится этот показать - витамин Д 25 ОН).

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А дальше эта форма витамина Д превращается в почках в гормон Д, который называется 1.25 (НО)2D или кальцитриол. Чтобы этот процесс происходил правильно, нам нужна здоровая печень и почки.

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Зачем нам вообще превращать витамин Д в активную форму? Чтобы нормально усваиваться кальций и фосфор и регулировать их уровень в организме, поддерживать здоровье костей, обеспечивает иммунную защиту (в том числе от вирусов).



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Когда может возникать дефицит витамина Д?

1. Если нет солнышка, и мы переживаем темное время года. Или если у вас смуглая кожа.

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2. При некоторых проблемах ЖКТ: для усвоения ему нужны желчь и некоторые ферменты поджелудочной железы. Если эти функции работают некорректно - может быть дефицит. Например, при целиакии, болезни Крона.

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3. С возрастом абсорбция витамина Д снижается, потому нужно увеличивать суточную дозу саплементации.

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4. При циррозе и почечной недостаточности.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5. Приеме некоторых препаратов (например, дексаметазона, фенобарбитал).

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6. Генетических особенностях, когда организм не может усваивать витамин Д.

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Какие нормы витамина Д? В среднем от 400 до 800 МЕ в день. Но это доза профилактическая, если же говорим о дефиците - эта доза чаще выше (2000-10000 МЕ).

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Избыток витамин Д опасен для организма, потому если вы пьете дозы выше профилактических: