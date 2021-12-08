ru ua
Ср, 08 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нутрициолог рассказала, кому точно необходим витамин D: восплняем недостаток

Новина українською →
Среда 08 декабря 2021 08:38
Нутрициолог рассказала, кому точно необходим витамин D: восплняем недостаток Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

О пользе витамина D не слышал только ленивый, а в период всемирной пандемии рост популярности БАДа подскочил в разы.

Нутрициолог София Рожко решила рассказать об обратной стороне самого солнечного витамина и ответить в Instagram на самые часто задаваемые вопросы об этой добавке.

Давайте разберем: этот витамин мы получаем в двух формах:

  • Д3 синтезируется нашей кожей из холестерина под воздействием солнечного света. Тут важно открывать кожу и выставлять на солнышко, но не сильно.
  • Д2 мы получаем из продуктов питания (например, из яиц и масла).

Нутрициолог рассказала, кому точно необходим витамин D: восплняем недостаток

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Обе формы витамина Д попадают в организм и в печени превращаются в активную форму витамина Д 25-гидроксивитамин D (если вы сдаете анализ - в лаборатории как раз смотрится этот показать - витамин Д 25 ОН).

А дальше эта форма витамина Д превращается в почках в гормон Д, который называется 1.25 (НО)2D или кальцитриол. Чтобы этот процесс происходил правильно, нам нужна здоровая печень и почки.

Зачем нам вообще превращать витамин Д в активную форму? Чтобы нормально усваиваться кальций и фосфор и регулировать их уровень в организме, поддерживать здоровье костей, обеспечивает иммунную защиту (в том числе от вирусов).

Нутрициолог рассказала, кому точно необходим витамин D: восплняем недостаток

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Когда может возникать дефицит витамина Д?

1. Если нет солнышка, и мы переживаем темное время года. Или если у вас смуглая кожа.

2. При некоторых проблемах ЖКТ: для усвоения ему нужны желчь и некоторые ферменты поджелудочной железы. Если эти функции работают некорректно - может быть дефицит. Например, при целиакии, болезни Крона.

3. С возрастом абсорбция витамина Д снижается, потому нужно увеличивать суточную дозу саплементации.

4. При циррозе и почечной недостаточности.

Нутрициолог рассказала, кому точно необходим витамин D: восплняем недостаток
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5. Приеме некоторых препаратов (например, дексаметазона, фенобарбитал).

6. Генетических особенностях, когда организм не может усваивать витамин Д.

Какие нормы витамина Д? В среднем от 400 до 800 МЕ в день. Но это доза профилактическая, если же говорим о дефиците - эта доза чаще выше (2000-10000 МЕ).

Избыток витамин Д опасен для организма, потому если вы пьете дозы выше профилактических:

  • нужно сдавать анализы
  • находиться под контролем специалиста.

Напомним, что ранее диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова перечислила простые привычки, которые помогут похудеть и сохранить стройность.

Читайте LITE в Google News
Советы нутрициолога
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая зима
Синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая зима