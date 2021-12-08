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Нутриціолог розповіла, кому точно потрібен вітамін D: компенсуємо нестачу

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Середа 08 грудня 2021 08:38
Нутриціолог розповіла, кому точно потрібен вітамін D: компенсуємо нестачу Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Про користь вітаміну D не чув тільки ледачий, а в період всесвітньої пандемії зростання популярності БАДа відбулося в рази.

Нутриціолог Софія Рожко вирішила розповісти про зворотний бік самого сонячного вітаміну і відповісти в Instagram на найчастіші запитання про цю добавку.

Давайте розберемо: цей вітамін ми отримуємо в двох формах:

  • Д3 синтезується нашою шкірою з холестерину під впливом сонячного світла. Тут важливо відкривати шкіру і виставляти на сонечко, але не сильно.
  • Д2 ми отримуємо з продуктів харчування (наприклад, з яєць і масла).

Нутриціолог розповіла, кому точно потрібен вітамін D: компенсуємо нестачу

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Обидві форми вітаміну Д потрапляють в організм і в печінці перетворюються в активну форму вітаміну Д 25-гідроксивітамін D (якщо ви здаєте аналіз - в лабораторії якраз цей показник - вітамін Д 25).

А далі ця форма вітаміну Д перетворюється в нирках в гормон Д, який називається 1.25 (НО) 2D або кальцитріол. Щоб цей процес відбувався правильно, нам потрібна здорова печінка і нирки.

Навіщо нам взагалі перетворювати вітамін Д в активну форму? Щоб нормально засвоюватися кальцій і фосфор і регулювати їх рівень в організмі, підтримувати здоров'я кісток, забезпечує імунний захист (в тому числі від вірусів).

Нутриціолог розповіла, кому точно потрібен вітамін D: компенсуємо нестачу

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Коли може виникати дефіцит вітаміну Д?

1. Якщо немає сонечка, і ми переживаємо темну пору року. Або якщо у вас смаглява шкіра.

2. При деяких проблемах шлунково-кишкового тракту: для засвоєння йому потрібні жовч і деякі ферменти підшлункової залози. Якщо ці функції працюють некоректно - може бути дефіцит. Наприклад, при целіакії, хвороби Крона.

3. З віком абсорбція вітаміну Д знижується, тому потрібно збільшувати добову дозу саплементаціі.

4. При цирозі і нирковій недостатності.

Нутриціолог розповіла, кому точно потрібен вітамін D: компенсуємо нестачу
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5. Прийомі деяких препаратів (наприклад, дексаметазону, фенобарбітал).

6. Генетичних особливостях, коли організм не може засвоювати вітамін Д.

Які норми вітаміну Д? В середньому від 400 до 800 МО в день. Але це доза профілактична, якщо ж говоримо про дефіцит - ця доза частіше вище (2000-10000 МО).

Надлишок вітамін Д небезпечний для організму, тому якщо ви п'єте дози вище профілактичних:

  • потрібно здавати аналізи
  • перебувати під контролем фахівця.

Нагадаємо, що раніше дієтолог-гастроентеролог Нурія Діанова перерахувала прості звички, які допоможуть схуднути і зберегти стрункість.

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