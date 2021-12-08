Нутрициолог рассказала, кому точно необходим витамин D: восплняем недостаток

О пользе витамина D не слышал только ленивый, а в период всемирной пандемии рост популярности БАДа подскочил в разы.
Нутрициолог София Рожко решила рассказать об обратной стороне самого солнечного витамина и ответить в Instagram на самые часто задаваемые вопросы об этой добавке.
Давайте разберем: этот витамин мы получаем в двух формах:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Обе формы витамина Д попадают в организм и в печени превращаются в активную форму витамина Д 25-гидроксивитамин D (если вы сдаете анализ - в лаборатории как раз смотрится этот показать - витамин Д 25 ОН).
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А дальше эта форма витамина Д превращается в почках в гормон Д, который называется 1.25 (НО)2D или кальцитриол. Чтобы этот процесс происходил правильно, нам нужна здоровая печень и почки.
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Зачем нам вообще превращать витамин Д в активную форму? Чтобы нормально усваиваться кальций и фосфор и регулировать их уровень в организме, поддерживать здоровье костей, обеспечивает иммунную защиту (в том числе от вирусов).
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Когда может возникать дефицит витамина Д?
1. Если нет солнышка, и мы переживаем темное время года. Или если у вас смуглая кожа.
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2. При некоторых проблемах ЖКТ: для усвоения ему нужны желчь и некоторые ферменты поджелудочной железы. Если эти функции работают некорректно - может быть дефицит. Например, при целиакии, болезни Крона.
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3. С возрастом абсорбция витамина Д снижается, потому нужно увеличивать суточную дозу саплементации.
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4. При циррозе и почечной недостаточности.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
5. Приеме некоторых препаратов (например, дексаметазона, фенобарбитал).
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6. Генетических особенностях, когда организм не может усваивать витамин Д.
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Какие нормы витамина Д? В среднем от 400 до 800 МЕ в день. Но это доза профилактическая, если же говорим о дефиците - эта доза чаще выше (2000-10000 МЕ).
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Избыток витамин Д опасен для организма, потому если вы пьете дозы выше профилактических:
Напомним, что ранее диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова перечислила простые привычки, которые помогут похудеть и сохранить стройность.