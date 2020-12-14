От сухости и усталости: нутрициолог рассказала, как помочь глазам, если долго сидишь за компьютером

Надя Андреева, специалист по питанию с 10-летним стажем, не так давно перечислила продукты, которые обязательно стоит покупать домой в сезон холодов.

А вот если вы много работаете или учитесь за компьютером, вынуждены постоянно напрягать глаза, то им нужен правильный уход, уверена специалистка.

"Что делать, если слезятся или сохнут глаза.

Мы не привыкли ухаживать за нашими глазами подобно тому, как мы ухаживаем каждый день за кожей лица или зубами. Но именно глаза подвергаются серьезной нагрузке при современном городском образе жизни. Все мы в той или иной мере проводим значительное количество времени за экранами.

Помимо этого на наши глаза очень сильно воздействуют внешние условия. Это высушенный из-за отопления воздух в помещениях, холодный ветер и низкая температура на улице.



Все эти факторы оказывают негативное воздействие на роговицу глаза и проявляются такими симптомами, как сухость, ощущение песка в глаза, излишняя слезоточивость, покраснение. Но этих симптомов можно избежать. Сегодня я поделюсь с вами некоторыми советами из аюрведы для ухода за глазами и облегчения многих неприятных симптомов, если вы их уже чувствуете.

Эти рекомендации помогут укрепить и напитать роговицу глаз.



Глазам приходится напрягаться из-за:

большого количества экранного времени,

попадания прямых солнечных лучей в глаза,

раздражения от агрессивной окружающей среды,

от избытка факторов стресса,

от острой, ферментированной и / или жареной пищи, кофеина и алкоголя,

недостатка сна.

Симптомы: напряжение глаз, раздражение, воспаление и сухость.

Питание

Во время обострения неприятных симптомов избегайте кислую, солную и острую еду.

Ешьте много разных цветных овощей и зелени.

Добавьте в рацион петрушку, шпинат, паприку, тыкву, желтую паприку, морковь.

Упражнения

Лучшая гимнастика для глаз - это смена деятельности, наблюдение за открытым горизонтом. Каждые 30 минут обязательно делайте перерыв от компьютера.

Препараты

Кинза. При любых воспалительных состояниях применяйте крепкий настой семян кориандра: 1 столовая ложка на стакан кипятка. Перед применением охладите до комнатной температуры.



Надя Андреева: мудрая мама - здоровая семья (фото: instagram.com/happynadyaz)

Напомним, что раньше Надя Андреева рассказала, что ошибки в приготовлении овощей крадут их ценность. Обратите внимание на это советы - и еда принемет пользу.