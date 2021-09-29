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Нутрицолог научила, как гарантированно избавиться от неприятного запаха изо рта

Новина українською →
Среда 29 сентября 2021 08:38
Нутрицолог научила, как гарантированно избавиться от неприятного запаха изо рта Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Неприятный запах изо рта - галитоз, доставляет жуткий дискомфорт для человека у которого этот запах есть, но особенно для окружающих.

Нутрициолог Лачина Джанкулиева рассказала в Instagram о распространенных причинах этого неприятного проявления и предложила способы решения.

Обычно в этом случае человек пробует все ополаскиватели для рта и спреи, но мы ведь с вами за решение проблемы, без маскировки симптомов.

Причины запаха изо рта:

  • Нарушение микрофлоры рта
  • Кариес
  • ЛОР-заболевания, пробки на миндалинах
  • Болезни ЖКТ
  • Низкая кислотность желудочного сока, как следствие непереваривание белка, который далее гниет в ЖКТ

Нутрицолог научила, как гарантированно избавиться от неприятного запаха изо рта

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Самая распространенная причина - рост патогенной микрофлоры во рту. Чтобы решить проблемы с зубами и ЛОР-заболеваниями стоит посетить стоматолога и отоларинголога.

Для восстановления микрофлоры для начала нужно подавить патогенную флору.

Каждое утро, как проснулись полощите рот кокосовым маслом 15 минут - Oil pulling. В кокосовом масле есть капроновая кислота, монолаурин, которые обладают противогрибковыми, бактерицидными свойствами.

Oil pulling следует делать утром натощак, прямо перед тем, как почистить зубы. Наберите в рот 1-2 чайные ложки масла и полощите от 5 до 20 минут. После обязательно выплюньте масло. В завершение пару раз прополощите рот теплой водой.

Для восстановления дружественной микрофлоры рта можно использовать специальные жевательные пробиотики. И не забывайте на всю нашу микробиоту влияет то, что мы едим, поэтому, сначала всегда нужно пересмотреть питание.

Напомним, что ранее диетолог Светлана Фус рассказала об особенностях рациона в холодное время года.

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диетолог Здоровое питание
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