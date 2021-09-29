Нутрицолог навчила, як гарантовано позбутися неприємного запаху з рота
Неприємний запах з рота - галітоз, доставляє страшний дискомфорт для людини у якого цей запах є, але особливо для оточуючих.
Нутриціолог Лачіна Джанкулієва розповіла в Instagram про поширені причини цього неприємного прояву і запропонувала способи вирішення.
Зазвичай в цьому випадку людина пробує всі ополіскувачі для рота і спреї, але ми ж з вами за вирішення проблеми, без маскування симптомів.
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Причини запаху з рота:
- Порушення мікрофлори рота
- Карієс
- ЛОР-захворювання, пробки на мигдалинах
- Хвороби шлунково-кишкового тракту
- Низька кислотність шлункового соку, як наслідок неперетравлення білка, який далі гниє в шлунково-кишковому тракті
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Найпоширеніша причина - зростання патогенної мікрофлори в роті. Щоб вирішити проблеми з зубами і ЛОР-захворюваннями варто відвідати стоматолога і отоларинголога.
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Для відновлення мікрофлори для початку потрібно придушити патогенну флору.
Щоранку, як прокинулися полощіть рот кокосовим маслом 15 хвилин - Oil pulling. У кокосовій олії є капронова кислота, монолаурин, які володіють протигрибковими, бактерицидними властивостями.
Oil pulling слід робити вранці натщесерце, прямо перед тим, як почистити зуби. Наберіть в рот 1-2 чайні ложки олії і полощіть від 5 до 20 хвилин. Після обов'язково виплюньте олію. На завершення пару раз прополощіть рот теплою водою.
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Для відновлення дружньої мікрофлори рота можна використовувати спеціальні жувальні пробіотики. І не забувайте на всю нашу мікробіоту впливає те, що ми їмо, тому, спочатку завжди потрібно переглянути харчування.
Нагадаємо, що раніше дієтолог Світлана Фус розповіла про особливості раціону в холодну пору року.