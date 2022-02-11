Нужен на каждой кухне: один простой продукт, который легко улучшит пищеварение

Усиление иммунитета и одновременно улучшение пищеварения – масло гхи несет в себе так много пользы, что специалисты по питанию советуют каждому завести баночку с этим маслом на своей кухне.

Нутрициолог Анна Биоториум в своем блоге о здоровом питании рассказала, как использовать это масло в быту.

Оно широко используется в Южной Азии: как в приготовлении пищи, так и для лечения.

Гхи, или ги – это разновидность очищенного топленого масла, которое называют ценнейшим продуктом, пришедшим из Аюрведы, системы альтернативной медицины из Индии.

Такое масло легко приготовить самим (фото: instagram.com/biotorium)

Как приготовить масло кхи

Нужно взять кусок сливочного масла, чистого (без примесей других жиров и свежее, не прогорклое, желательно, с проверенных ферм, где коровы в свободном выпасе). Поместите масло в толстостенную посуду. Самое лучшее, если уже растаявшее масло будет заполнять не больше половины, 1\3 кастрюли. Пока масло тает и не начало пенится, пламя должно быть средней силы. Возьмите большую ложку и дополнительную емкость и снимайте пену, складывая ее в эту емкость. В это время нужно понизить температуру и продолжать готовить. Постепенно масло станет прозрачным и, в процессе кипения, хлопья белого остатка начнут подниматься к верху. Постепенно пена сойдет, и хлопья станут более плотными. В это время будьте осторожны: есть большой риск, что эти хлопья осадка начнут прикипать к дну и испортят масло гарью. Продолжайте помешивать масло еще 5-7 минут, пока топленое масло не приобретет янтарный цвет, который указывает на полную готовность продукта. Время приготовления 15-20 минут. Дальше нужно процедить топленое масло через 2 слоя марли. Процеженное таким образом масло, находясь в темном месте и герметичной посуде, не портится продолжительное время. Важно: приготовление данного масла нужно вести в добром настроение, со спокойной музыкой и хорошими мыслями.

Какое масло – самое полезное (фото: pexels.com)

Гхи зимой

Если зимой посещает плохое настроение и проблемы с пищеварением или обменом веществ, боли в суставах или пояснице, простуды и холод в конечностях, то употребление Гхи внутрь с любой пищей снимает или облегчает эти симптомы. Идеально гхи подходит для жарки и выпечки, т.к. не выделяет канцерогенов.

Гхи – как средство для иммунитета

Эффективное средство, которое при регулярном употреблении даст результат уже через неделю. Смешайте масло гхи с медом, грецкими или кедровыми орешками, миндалем, сухофруктами (любыми, какие нравятся), корицей, шафраном, кардамоном и фенхелем.

Если добавить к смеси ряженку или сметану, то получится полноценный завтрак, которым желательно ограничиться на время стимулирования иммунитета.

Гхи – как средство от стресса и усталости

Употребление масла помогает справляться с апатией и эмоциональной пассивностью, увеличивает стрессоустойчивость и работоспособность, помогает с концентрацией, улучшает память и быстроту мышления. И в целом повышает настроение!

Это масло веками применяли для пиготовления еды и для лечения в Индии (фото: instagram.com/biotorium)

Гхи для глаз

Принимая 1-2 чайные ложки в день, можно улучшить зрение.

Если появился зуд, покраснение или инфекция глаз, то масло гхи нужно смешать с трифалой (это аюрведический травяной препарат и главная гордость аюрведы) и использовать наружно на веки.

Гхи от головной боли

Здесь важна регулярность, ведь масло – не таблетка. Чтобы результат появился и чтобы он был стойким, нужно ежедневно втирать небольшое количество масла в виски, ноги и руки.

Гхи для массажа

Да, его можно использовать для массажа, это полезно как для организма в целом, так и хорошо влияет на состояние кожи. Главное не переборщить. Подмешайте чайную ложку гхи к массажному маслу. Такой массаж лучше делать на ночь, он хорошо поможет расслабиться.

Гхи при запоре

Здесь все просто: на ночь перед сном выпивайте стакан теплого молока с одной ложкой масла гхи.