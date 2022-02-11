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Потрібен на кожній кухні: один простий продукт, який легко поліпшить травлення

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П'ятниця 11 лютого 2022 08:01
Потрібен на кожній кухні: один простий продукт, який легко поліпшить травлення Один з найцінніших продуктів на кухні (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Посилення імунітету і одночасно поліпшення травлення – масло дхі несе в собі так багато користі, що фахівці з харчування радять кожному завести баночку з цим маслом на своїй кухні.

Дхі, або гі – це різновид очищеного топленого масла, яке називають найціннішим продуктом, що прийшов з аюрведи, системи альтернативної медицини з Індії.

Воно широко використовується в Південній Азії: як в приготуванні їжі, так і для лікування.

Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму блозі про здорове харчування розповіла, як використовувати це масло в побуті.

Потрібен на кожній кухні: один простий продукт, який легко поліпшить травленняТаке масло легко приготувати самим (фото: instagram.com/biotorium)

Як приготувати масло кхі

  1. Потрібно взяти шматок вершкового масла, чистого (без домішок інших жирів і свіже, не прогіркле, бажано, з перевірених ферм, де корови у вільному випасі).
  2. Помістіть масло в товстостінний посуд. Найкраще, якщо вже розтале масло буде заповнювати не більше половини, 1/3 каструлі. Поки масло тане і не почало піниться, полум'я повинно бути середньої сили.
  3. Візьміть велику ложку і додаткову ємність і знімайте піну, складаючи її в цю ємність. В цей час потрібно знизити температуру і продовжувати готувати. Поступово масло стане прозорим і, в процесі кипіння, пластівці білого залишку почнуть підніматися до верху. Поступово піна зійде, і пластівці стануть більш щільними. В цей час будьте обережні: є великий ризик, що ці пластівці осаду почнуть прикипати до дна і зіпсують масло гаром.
  4. Продовжуйте помішувати масло ще 5-7 хвилин, поки топлене масло не придбає бурштиновий колір, який вказує на повну готовність продукту. Час приготування 15-20 хвилин.
  5. Далі потрібно процідити топлене масло через 2 шари марлі. Проціджене таким чином масло, перебуваючи в темному місці і герметичному посуді, не псується тривалий час.
  6. Важливо: приготування даного масла потрібно вести в доброму настрій, зі спокійною музикою і хорошими думками.

Потрібен на кожній кухні: один простий продукт, який легко поліпшить травленняЯке масло – найкорисніше (фото: pexels.com)

  • Дхі взимку

Якщо взимку відвідує поганий настрій і проблеми з травленням або обміном речовин, болі в суглобах або попереку, застуди і холод в кінцівках, то вживання дхі всередину з будь-якою їжею знімає або полегшує ці симптоми. Ідеально дхі підходить для смаження і випічки, тому що не виділяє канцерогенів.

  • Дхі – як засіб для імунітету

Ефективний засіб, який при регулярному вживанні дасть результат вже через тиждень. Змішайте масло дхі з медом, волоськими або кедровими горішками, мигдалем, сухофруктами (будь-якими, які подобаються), корицею, шафраном, кардамоном і фенхелем.

Якщо додати до суміші ряжанку або сметану, то вийде повноцінний сніданок, яким бажано обмежитися на час стимулювання імунітету.

  • Дхі – як засіб від стресу і втоми

Вживання масла допомагає справлятися з апатією і емоційною пасивністю, збільшує стресостійкість і працездатність, допомагає з концентрацією, покращує пам'ять і швидкість мислення. І в цілому підвищує настрій!

Потрібен на кожній кухні: один простий продукт, який легко поліпшить травленняЦе масло століттями застосовували для піготовленія їжі і для лікування в Індії (фото: instagram.com/biotorium)

  • Дхі для очей

Приймаючи 1-2 чайні ложки в день, можна поліпшити зір.

Якщо з'явився свербіж, почервоніння або інфекція очей, то масло дхі потрібно змішати з трифалою (це аюрведичний трав'яний препарат і головна гордість аюрведи) і використовувати зовнішньо на повіки.

  • Дхі від головного болю

Тут важлива регулярність, адже масло – не таблетка. Щоб результат з'явився і щоб він був стійким, потрібно щодня втирати невелику кількість масла в віскі, ноги і руки.

  • Дхі для масажу

Так, його можна використовувати для масажу, це корисно як для організму в цілому, так і добре впливає на стан шкіри. Головне не переборщити. Підмішайте чайну ложку дхі до масажного масла. Такий масаж краще робити на ніч, він добре допоможе розслабитися.

  • Дхі при запорах

Тут все просто: на ніч перед сном випивайте склянку теплого молока з однією ложкою дхі.

Раніше нутриціолог розповіла, як домогтися стрункості без дієт.

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