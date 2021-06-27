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Нужно ли избегать продуктов с глютеном: правда и мифы от диетолога

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Воскресенье 27 июня 2021 14:17
Нужно ли избегать продуктов с глютеном: правда и мифы от диетолога Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Вокруг глютена идут споры. Некоторые считают его виновным во многих проблемах со здоровьем, а другие утверждают, что использование безглютеновой диеты - это новая тенденция питания. А как на самом деле?

В своем Instagram популярный диетолог Светлана Фус рассказала, нужно ли действительно исключать из рациона продукты с глютеном и вреден ли он.

Глютен - это белок, входящий в состав злаковых культур, в частности пшеницы, ржи, ячменя. Содержание глютена в пшенице - не менее 70% от массы зерна. Латинское название gluten означает "клей" - именно поэтому глютен еще называют клейковиной. ⁣⁣⠀
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И именно за счет нее тесто для выпечки становится вязким, а сама выпечка - пышной и упругой. Люди едят хлеб уже больше 10 тысяч лет, и на данный момент клейковина является одним из наиболее часто употребляемых белков на Земле.⁣⁣⠀
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Да, глютен может быть вреден. Однако только тем людям, которые страдают его непереносимостью - целиакией. Это опасное аутоиммунное заболевание, которое проявляется изменениями слизистой тонкого кишечника и нарушениями усвоения пищи. Это примерно 1% людей. ⁣⁣Они не могут употреблять глютен: даже краткое взаимодействие с ним вызывает жесткую ответную реакцию иммунитета. ⁣⁣

Нужно ли избегать продуктов с глютеном: правда и мифы от диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)⁣⁣⠀

Людям с этим расстройством приходится очень тщательно следить за своим рационом, ведь глютен используют в производстве различных продуктов.⁣⁣⠀
Избыточное употребление продуктов, содержащих глютен, может проявлятся проблемами с пищеварением, ощущение "переполненности" в животе, вздутием, изжогой, возникновением запоров, а также общим ухудшением самочувствия. ⁣⁣⠀
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Те, кто испытывает эти неприятные симптомы, не обязательно сразу должны полностью исключить клейковину из своего рациона. Достаточно лишь ограничить ее

Часто во время диетотерапии аутоиммунных заболеваний, таких как псориаз, гипотиреоз, ревматоидный артрит рекомендуется ограничить или исключить из рациона продукты, которые содержат глютен. Некоторые исследования доказывают связь непереносимости глютена у детей с проявлениями аутизма.⁣⁣⠀
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А всем остальным употреблять глютен можно абсолютно спокойно! Имейте в виду, что клейковина не вредит здоровым людям.

Нужно ли избегать продуктов с глютеном: правда и мифы от диетологаИллюстративное фото (instagram.com/dietolog.fus)⁣⁣⠀

Ранее диетолог дала простые и действенные советы на каждый день о том, как питаться в жару.

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здоровое питание диетолог
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