Как питаться в жару: диетолог дала простые и действенные советы на каждый день
На улице стоит настоящий зной и, кажется, спрятаться от палящего солнца просто невозможно, но столбик термометра неумолимо ползет вверх, а отметки бьют погодные рекорды. От высоких температур страдает весь организм, и пищеварение, в частности. Как же помочь себе и оптимально переносить летнюю жару?
Диетолог Ольга Усенко на странице в Instagram предложила идеальную схема питания для летних дней.
Оптимальная система питания летом — это нежирная птица/рыба, яйца, кисломолочные продукты, овощи, фрукты, ягоды, на этом можно сделать акцент и получить удовольствие от сезонности.
Конечно, гарниры тоже могут быть, но для многих они тяжелые, а некоторым просто их не хочется.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Если ты не следуешь определенной схеме питания, то тебе нужно убрать:
- все жаренное
- все жирное, даже если это овощное рагу… Если оно плавает в жиру, убирай
- все соленое и копченое
- все жирно-сладкое (например: мороженное)
- белую муку и все изделия из нее
- никакого фастфуда и картошки фри
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
В жару свыше 30° организм физически не может переваривать такую пищу. Нужно помогать ему. Зачем?
Если не помогать организму, то у вас попросту не будет энергии - вялое состояние, постоянно клонит в сон и зной будет переноситься сложнее. Не перегружайте себя и свой организм, он не резиновый.
Напомним, что ранее диетолог Алена Коготкова назвала топ-3 шага на пути к похудению, на которые способен каждый.