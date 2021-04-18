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Как обмануть организм, если хочется сладкого: действенные советы от нутрициолога

Новина українською → Воскресенье 18 апреля 2021 08:38
Как обмануть организм, если хочется сладкого: действенные советы от нутрициолога Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Желание съесть сладкое иногда бывает настолько непреодолимым, что мы не в силах себе отказать. Хорошо, если это разовые акции, а если такая тягая наблюдается постоянно. Нутрициолог Юлия Макаренкова рассказала о важных правилах сладости, которые помогут совладать с желанием соблазниться на сахар.

На странице в Instagram эксперт назвала топ-3 хитрости, которые помогут совладать с желанием перехватить что-то сладкое.


Не начинайте утро со сладкой еды

Еда влияет на наш организм, более того, запускает метаболические процессы в нашем организме.

Начать утро со сладкого значит получить на весь день скачки глюкозы и неуравновешенный аппетит.

Если мы говорим про крахмалистые овощи, то их должно быть примерно 20-30% от всех овощей в тарелке.

Как обмануть организм, если хочется сладкого: действенные советы от нутрициолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кислое и соленое дает сладкий вкус.

Лимон и соль - будет сладко! Как? Рецепторы при одновременном действии кислого и соленого могут временно изменять свою форму и иммигрировать к сладкому. Если посолить кусочек лимона, можно обмануть рецепторы и почувствовать сладость без сладкого.

Как заканчивать трапезу?

Рецепторов языка, которые реагируют на сладкое, примерно 60%. В то время как рецепторов к горькому и кислому в разы меньше. Заканчивайте прием пищи горечами, например, листочком рукколы. Это сбалансирует ваши вкусовые рецепторы.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Безугла научила сбалансировано питаться во время поста.

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