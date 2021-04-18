ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як обдурити організм, якщо хочеться солодкого: дієві поради від нутриціолога

Новость на русском → Неділя 18 квітня 2021 08:38
Як обдурити організм, якщо хочеться солодкого: дієві поради від нутриціолога Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Бажання з'їсти солодке іноді буває настільки непереборним, що ми не можемо собі відмовити. Добре, якщо це разові акції, а якщо така тягая спостерігається постійно. Нутриціолог Юлія Макаренкова розповіла про важливі правила солодощів, які допоможуть впоратися з бажанням спокуситися на цукор.

На сторінці в Instagram експерт назвала топ-3 хитрощі, які допоможуть впоратися з бажанням перехопити щось солодке.


Не починайте ранок з солодкої їжі

Їжа впливає на наш організм, більш того, запускає метаболічні процеси в нашому організмі.

Почати ранок з солодкого значить отримати на весь день скачки глюкози і неврівноважений апетит.

Якщо ми говоримо про крохмалисті овочі, то їх має бути приблизно 20-30% від всіх овочів в тарілці.

Як обдурити організм, якщо хочеться солодкого: дієві поради від нутриціолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кисле і солоне дає солодкий смак.

Лимон і сіль - буде солодко! Як? Рецептори при одночасній дії кислого і солоного можуть тимчасово змінювати свою форму і іммігрувати до солодкого. Якщо посолити шматочок лимона, можна обдурити рецептори і відчути солодкість без солодкого.

Як закінчувати трапезу?

Рецепторів язика, які реагують на солодке, приблизно 60%. У той час як рецепторів до гіркого і кислого в рази менше. Закінчуйте прийом їжі гіркотою, наприклад, листочком рукколи. Це збалансує ваші смакові рецептори.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла навчила збалансовано харчуватися під час посту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Їжа дієтолог здоровое питание
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Шашлик з цього м'яса названо найшкідливішим: обмежте його вживання
Шашлик з цього м'яса названо найшкідливішим: обмежте його вживання