Обрати внимание: топ-7 продуктов, вызывающих целлюлит
Целлюлит, который часто называют "апельсиновой коркой", есть у многих девушек, в том числе и стройных. И никакие крема из листьев радужного эвкалипта, ни усердные приседания везде, где только можно, не помогут от него избавиться, пока вы не исключите из рациона некоторые продукты.
Списком продуктов, вызывающих целлюлит, нутрициолог Светлана Никитчук поделилась на своей странице в Instagram.
Топ-7 продуктов, провоцирующих появление целлюлита:
1. Сахар - провоцирует жировые отложения и задерживает жидкость в организме.
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2. Газировка. Углекислота и сахар, присутствующие в составе, вызывают нарушения работы эндокринной системы, избыточный вес и обезвоживание.
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3. Изделия из белой муки - булочки, белый хлеб, паста. Это источник рафинированных углеводов, которые организм превращает в глюкозу.
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4. Чипсы и сухарики - мало того, что высококалорийны, так еще и содержат глутамат натрия - добавку, которая повышает аппетит.
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5. Полуфабрикаты и фастфуд - бьют по организму так же, как и сахар. Насыщение пришло быстро, получили тяжесть, спустя время опять захотелось есть.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
6. Кофе - выпивать более 1 чашки в день чревато нарушением кровообращения - одной из причин развития целлюлита.
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7. Алкоголь - ЛЮБОЙ обезвоживает организм. Волокна коллагена теряют эластичность, целлюлит приобретает более выраженные очертания.
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Подход к улучшению состояния кожи должен быть комплексным, а ограничение вышеперечисленных продуктов - первый шаг.
Обязательно необходимо подключать комплекс процедур (обертывание, массаж, контрастный душ) для улучшения микроциркуляции кожи, а также корректировать образ жизни: активный отдых, достаточное количество сна и движения.
Иллюстративное фото (pexels.com)
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