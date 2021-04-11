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Зверни увагу: топ-7 продуктів, які викликають целюліт

Новость на русском → Неділя 11 квітня 2021 08:33
Зверни увагу: топ-7 продуктів, які викликають целюліт Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Lite

Целюліт, який часто називають "апельсиновою кіркою", є у багатьох дівчат, в тому числі і струнких. І ніякі креми з листя райдужного евкаліпта, ні старанні присідання скрізь, де тільки можна, не допоможуть позбутися від нього, поки ви не виключите з раціону деякі продукти.

Списком продуктів, що викликають целюліт, нутриціолог Світлана Нікітчук поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Топ-7 продуктів, що провокують появу целюліту:

1. Цукор - провокує жирові відкладення і затримує рідину в організмі.

2. Газована вода. Вуглекислота і цукор, присутні у складі, викликають порушення роботи ендокринної системи, надмірну вагу і зневоднення.

3. Вироби з білого борошна - булочки, білий хліб, паста. Це джерело рафінованих вуглеводів, які організм перетворює в глюкозу.

4. Чіпси та сухарики - мало того, що висококалорійні, так ще і містять глутамат натрію - добавку, яка підвищує апетит.

5. Напівфабрикати і фастфуд - б'ють по організму так само, як і цукор. Насичення прийшло швидко, отримали тяжкість, через час знову захотілося їсти.

Зверни увагу: топ-7 продуктів, які викликають целюліт
Ілюстративне фото (pexels.com)

6. Кава - випивати більше 1 чашки в день загрожує порушенням кровообігу - однією з причин розвитку целюліту.

7. Алкоголь - будь-який зневоднює організм. Волокна колагену втрачають еластичність, целюліт здобуває більше виражені обриси.

Підхід до поліпшення стану шкіри повинен бути комплексним, а обмеження перерахованих вище продуктів - перший крок.

Обов'язково необхідно підключати комплекс процедур (обгортання, масаж, контрастний душ) для поліпшення мікроциркуляції шкіри, а також коригувати спосіб життя: активний відпочинок, достатня кількість сну і руху.

Зверни увагу: топ-7 продуктів, які викликають целюлітІлюстративне фото (pexels.com)

Раніше дієтолог-гастроентеролог поділилася порадами, що можна з'їсти на ніч без шкоди для фігури та здоров'я.

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Новини України Їжа дієтолог целлюлит
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