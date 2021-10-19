ru ua
Вт, 19 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Общая слабость и плохой сон: врач рассказала, откуда брать энергию осенью

Новина українською →
Вторник 19 октября 2021 18:09
Общая слабость и плохой сон: врач рассказала, откуда брать энергию осенью Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Татьяна Турчаникова

Усталость осенью нередко наваливается даже на самых энергичных. Часто она сопровождается нарушениями сна и сухостью кожи. Чтобы она не вылилась в хроническую, стоит обратить внимание на белки в своем питании.

Врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram рассказала, что, чтобы получить достаточно энергии, белковый обмен в организме должен происходить полноценно.

Энергию вырабатывают для нас митохондрии, во внутренней мембране митохондрий очень высокое содержание белков, до 70 % от общего веса.

Белки из пищи перевариваются и расщепляются в желудочно-кишечном тракте до аминокислот, которые всасываются в кровь и таким образом поступают ко всем тканям и органам. А продукты белкового распада: аммиак и аммонийные соли - выводятся из организма при помощи печени и почек.

Из 20 белковых аминокислот лишь половина способна синтезироваться в организме человека, остальные можно получить только с едой.

Белок должен присутствовать в рационе ежедневно, ведь он постоянно нужен организму для "строительства" клеток, синтеза гормонов, антител, ферментов.

Тревожный симптом: диетолог назвала неожиданную причину плохого пищеварения

Общая слабость и плохой сон: врач рассказала, откуда брать энергию осеньюБелок для хорошего самочувствия нужен организму постоянно (фото: pexels.com)

Если белка больше или меньше чем необходимо, развиваются нарушения белкового обмена.

- Высокие показатели белка в крови могут наблюдаться при большой потере жидкости: тяжелых травмах, ожогах, острых и хронических воспалительных процессах.

- Низкие показатели белка возможны при:

  • недостатке его поступления с пищей
  • низкой кислотности желудочного сока
  • хронических заболеваниях почек, печени, поджелудочной железы
  • болезнях ЖКТ сопровождающихся рвотой, диареей
  • усиленном распаде белка при сахарном диабете

Продукты для улучшения гормонального фона: нутрициолог рассказала, как поддержать надпочечники

Общая слабость и плохой сон: врач рассказала, откуда брать энергию осенью

Время задуматься о своем пищеварении (фото: pexels.com)

Признаки дефицита белка:

  1. общая слабость
  2. прогрессирующее снижение веса
  3. ломкость, тусклость и выпадение волос
  4. ломкость ногтей
  5. сухость и шелушение кожи
  6. отеки
  7. ослабление защитных сил организма
  8. нарушение гормонального фона

Безуспешная коррекция анемии также нередко связана с дефицитом белка. Ведь гемоглобин состоит из гема - железосодержащей части, и глобина - белка-переносчика.

Раньше нутрициолог рассказала, почему нельзя чиститься от паразитов самостоятельно.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Здоровая еда
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Эти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинации
Эти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинации