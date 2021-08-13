Одышка и быстрая утомляемость: врач назвала главные признаки нехватки железа
Часто анемию и железодефицитное состояние (латентный железодефицит) считают одним и тем же. Отчасти, так и есть, но разница существует.
Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.⠀
Разница - в подходах лечения. В случае анемии нужна 100% терапия, а во втором случае врач еще подумает, лечить вас или нет. Но моя позиция - лечить!
Процент людей со скрытой анемией - от 19 до 30 % среди всех жителей страны, и эти люди действительно чувствуют себя не очень хорошо.
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Стоит заняться здоровьем ЖКТ (фото: pexels.com)
Проявления анемии:
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слабость
- быстрая утомляемость
- снижение концентрации внимания
- одышка
- сердцебиение
- головная боль
- шум в ушах
- низкая толерантность к физической нагрузке
- бледность кожных покровов, видимых слизистых
- заеды и койлонихии (изменения ногтей)
- голубоватые склеры
- гипотиреоз
- нарушение менструального цикла
Одним словом - человек-сомнамбула. Проявления при латентном дефиците такие же, как и при явной анемии, но чуть менее выраженные.
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Какие анализы сдать
- ОАК
- Сывороточное железо
- Ферритин
- ОЖСС
- Процент насыщения трансферрина
Почему возникает анемия
- В 80 % случаев причина дефицита железа - недостаточное поступление и очень плохое усвоение в ЖКТ. Остальные 20 % - различные кровопотери.
- Пока вы не вылечите ЖКТ, принимаемое вами железо будет уходить, как песок сквозь пальцы.
- Всасывание нарушается из-за гипоацидности (низкой кислотности желудка) и хронического воспаления в кишечнике.
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