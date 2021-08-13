Задишка і швидка стомлюваність: лікар назвала головні ознаки нестачі заліза
Часто анемію і залізодефіцитний стан (латентний залізодефіцит) вважають одним і тим же. Почасти, так і є, але різниця існує.
Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.⠀
Різниця - в підходах лікування. У разі анемії потрібна 100% терапія, а в другому випадку лікар ще подумає, лікувати вас чи ні. Але моя позиція - лікувати!
Відсоток людей з прихованою анемією - від 19 до 30% серед усіх жителів країни, і ці люди дійсно відчувають себе не дуже добре.
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Варто зайнятися здоров'ям шлунково-кишкового тракту (фото: pexels.com)
Прояви анемії:
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слабкість
- швидка стомлюваність
- зниження концентрації уваги
- задишка
- серцебиття
- головний біль
- шум у вухах
- низька толерантність до фізичного навантаження
- блідість шкірних покривів, видимих слизових
- заїди і койлоніхіі (зміни нігтів)
- блакитні склери
- гіпотиреоз
- порушення менструального циклу
Одним словом - людина-сомнамбула. Прояви при латентному дефіциті такі ж, як і при явній анемії, але трохи менш виражені.
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Які аналізи здати
- ОАК
- Сироваткове залізо
- Феритин
- ОЖСС
- Відсоток насичення трансферину
Чому виникає анемія
- У 80 % випадків причина дефіциту заліза - недостатнє надходження і дуже погане засвоєння в шлунково-кишковому тракті. Решта 20 % - різні крововтрати.
- Поки ви не вилікуєте шлунково-кишковий тракт, прийняте вами залізо буде йти, як пісок крізь пальці.
- Всмоктування порушується через гіпоацидності (низької кислотності шлунка) і хронічне запалення в кишечнику.
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