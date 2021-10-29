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Оля Полякова поделилась рецептом идеального французского завтрака

Новина українською →
Пятница 29 октября 2021 12:00
Оля Полякова поделилась рецептом идеального французского завтрака Оля Полякова дала рецепт французского завтрака (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Юлия Бойко

Популярная певица и звездный детектив грандиозного шоу "Маска" Оля Полякова рассказала, как сделать идеальные, вкусные и питательные французские тосты к завтраку.

Даже не только рассказала, но и показала кулинарный процесс в студию "Ранку з Україною" на канале "Украина".

Итак, для приготовления "тостов от Поляковой" понадобятся:

  • плетенка или бриошь - 4 куска
  • яйца - 4 штуки
  • сахарная пудра - 2 столовые ложки
  • 20%-сливки - 60 мл
  • миндальные хлопья - 80 г
  • растительное масло - 2 столовые ложки
  • ваниль

Как готовить французские тосты

Сначала в миске нужно взбить яйца со сливками, добавить немножко ванили и сахарную пудру, тщательно перемешать.

Куски плетенки погрузить в сливочно-яичную смесь и дать немного пропитаться.

Тем временем разогреть на сковороде масло.

Посыпать тосты миндальными хлопьями и обжарить до золотой корочки.

"Плетенка - это немного не то... Если вы хотите попробовать настоящие французские тосты, зайдите на мой канал в YouTube, где есть хороший рецепт бриоша, и испеките его самостоятельно", - комментирует Полякова.

Но все равно получилось очень вкусно.

"Люди, готовьте и вы себе такой завтрак! И еще один маленький совет - подольше держите хлебчик в сливочной смеси, пусть он пропитается, а уж потом жарьте", - добавила Королева ночи.

Напомним, недавно Оля Полякова покорила элегантным образом в эфире популярного шоу.

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