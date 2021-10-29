Оля Полякова поделилась рецептом идеального французского завтрака
Популярная певица и звездный детектив грандиозного шоу "Маска" Оля Полякова рассказала, как сделать идеальные, вкусные и питательные французские тосты к завтраку.
Даже не только рассказала, но и показала кулинарный процесс в студию "Ранку з Україною" на канале "Украина".
Итак, для приготовления "тостов от Поляковой" понадобятся:
- плетенка или бриошь - 4 куска
- яйца - 4 штуки
- сахарная пудра - 2 столовые ложки
- 20%-сливки - 60 мл
- миндальные хлопья - 80 г
- растительное масло - 2 столовые ложки
- ваниль
Как готовить французские тосты
Сначала в миске нужно взбить яйца со сливками, добавить немножко ванили и сахарную пудру, тщательно перемешать.
Куски плетенки погрузить в сливочно-яичную смесь и дать немного пропитаться.
Тем временем разогреть на сковороде масло.
Посыпать тосты миндальными хлопьями и обжарить до золотой корочки.
"Плетенка - это немного не то... Если вы хотите попробовать настоящие французские тосты, зайдите на мой канал в YouTube, где есть хороший рецепт бриоша, и испеките его самостоятельно", - комментирует Полякова.
Но все равно получилось очень вкусно.
"Люди, готовьте и вы себе такой завтрак! И еще один маленький совет - подольше держите хлебчик в сливочной смеси, пусть он пропитается, а уж потом жарьте", - добавила Королева ночи.
Напомним, недавно Оля Полякова покорила элегантным образом в эфире популярного шоу.