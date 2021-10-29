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Оля Полякова поділилась рецептом ідеального французького сніданку

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П'ятниця 29 жовтня 2021 12:00
Оля Полякова поділилась рецептом ідеального французького сніданку Оля Полякова дала рецепт французького сніданку (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Юлія Бойко

Популярна співачка і зірковий детектив грандіозного шоу "Маска" Оля Полякова розповіла, як зробити ідеальні, смачні та поживні французькі тости до сніданку.

Навіть не лише розповіла, а й показала кулінарний процес у студію "Ранку з Україною" на каналі "Україна".

Отож, для приготування "тостів від Полякової" знадобляться:

  • плетінка або бріош - 4 шматки
  • яйця - 4 штуки
  • цукрова пудра - 2 столові ложки
  • 20%-вершки - 60 мл
  • мигдальні пластівці - 80 г
  • рослинна олія - 2 столові ложки
  • ваніль

Як готувати французькі тости

Спочатку у мисці потрібно збити яйця з вершками, додати трошки ванілі та цукрову пудру, ретельно перемішати.

Шматки плетінки занурити у вершково-яєчну суміш і дати трохи просочитись.

Тим часом розігріти на пательні олію.

Посипати тости мигдалевими пластівцями і обсмажити до золотої скоринки.

"Плетінка - це трохи не те... Якщо ви хочете спробувати справжні французькі тости, зайдіть на мій канал у YouTube, де є гарний рецепт бріошу, та спечіть його самостійно", - коментує Полякова.

Але все одно вийшло дуже смачно.

"Люди, готуйте і ви собі такий сніданок! І ще одна маленька порада - довше тримайте хлібчик у вершковій суміші, нехай він просочиться, а вже потім смажте", - додала Королева ночі.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова підкорила елегантним образом у ефірі популярного шоу.

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Оля Полякова
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