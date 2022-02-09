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Омоложает и повышает энергию: этот натуральный антиэйдж-элемент есть в простых продуктах, - врач

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Среда 09 февраля 2022 08:01
Омоложает и повышает энергию: этот натуральный антиэйдж-элемент есть в простых продуктах, - врач Как оставаться молодой (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Одно из самых активных anti-age-соединений – это лецитин. Он содержится в яичных желтках, морепродуктах, говядине, курице, бобовых, авокадо, грецких орехах, гречке, цветной капусте, шпинате.

Иногда, чтобы повысить защитные силы организма и в качестве омолаживающего средства, врачи и специалисты по здоровому питанию назначают лецитин в виде добавки.

Лецитин – это структурная основа мембран всех клеток организма. Он жизненно необходим для адекватной работы нервной системы, а головной мозг почти на 30% состоит из этого вещества.

Врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем блоге о здоровом питании рассказала, что в организме лецитин расщепляется на жирные кислоты и холин, который отвечает за передачу нервных импульсов в клетках, активизирует и ускоряет когнитивные функции, способствует формированию и сохранению памяти.

Омоложает и повышает энергию: этот натуральный антиэйдж-элемент есть в простых продуктах, - врачСпокойные нервы и красота (фото: pexels.com)

Лецитин в организме

  • участвует в метаболизме холестерина и синтезе ряда гормонов,
  • улучшает усвоение жирорастворимых витаминов, позволяя им растворяться в воде,
  • облегчает желчеотток,
  • препятствует образованию камней в желчном пузыре,
  • повышает когнитивные функции мозга и работоспособность,
  • благоприятно воздействует на кожу, в т.ч. и при псориазе и нейродермите,
  • усиливает сопротивляемость стрессам,
  • замедляет старение организма.

С возрастом содержание лецитина в мембранах клеток снижается. Суточная доза для взрослого: 5-6 г.

Омоложает и повышает энергию: этот натуральный антиэйдж-элемент есть в простых продуктах, - врач

Будьте аккуратны с соевым лецитином (фото: pexels.com)

"В пищевой промышленности лецитин часто применяют в качестве эмульгатора. Чаще всего это соевый лецитин, код пищевой добавки Е322. Я не очень его советую, т. к. соя используется чаще всего ГМО, а лецитин из нее экстрагируется химическими растворителями. Польза такого лецитина сомнительна", – посоветовала Катерина.

Приобретая лецитин в добавках, обратите внимание на его происхождение. Он может быть подсолнечный или соевый. Отдавайте предпочтение подсолнечному лецитину, особенно при эстрогендоминировании. Можно использовать капсулы, либо посыпать готовую пищу порошковым лецитином.

Внимание, перед употреблением лецитина в добавках проконсультируйтесь со свом врачом.

Раньше нутрициолог назвала простое натуральное жаропонижающее.

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