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Маст-хэв в домашней аптечке: это простое натуральное средство поможет от жара и боли

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Вторник 08 февраля 2022 09:09
Маст-хэв в домашней аптечке: это простое натуральное средство поможет от жара и боли Как сбить высокую температуру (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Высокая температура – еще не повод бежать в аптеку за сильными жаропонижающими. Иногда избавиться от простуды может помочь простой натуральный "аспирин".

Растение-маст-хэв в домашней фитоаптечке – это таволга, рассказала в своем блоге о здоровом питании нутрициолог Вероника Хуснутдинова.

Почему тавалга должна быть всегда в домашней аптечке

  • Таволга обладает сильным кроверазжижающим, жаропонижающим и обезболивающим эффектом. Мало кто знает, что название "аспирин" произошло от слова "спирея", именно так раньше называли таволгу. Это одно из главных растений, которое мы рекомендуем при коронавирусе.
  • Таволга стимулирует кровоснабжение головного мозга, улучшает его работу.
  • Отвар из таволги в два и три раза снижает вероятность развития опухолей в головном и спинном мозге, говорится в статье, опубликованной в Journal of Neuro-Oncology.
  • Смесь порошка таволги (просто разотрите цветы растения пальцами) с базовым маслом помогает при кожной экземе.
  • Цветки таволги обладают сосудорасширяющим действием по типу эуфиллина при астме, улучшают вентиляцию бронхов.

Маст-хэв в домашней аптечке: это простое натуральное средство поможет от жара и боли

Быстро поставит на ноги (фото: pexels.com)

Настой:

  • таволга - 1 часть,
  • лист черной смородины - 5 частей,
  • лист брусники, и плоды шиповника - по 3 части.
  1. Активизирует лимфообразование, усиливать лимфодренаж, что очень важно при инфекционных болезнях, а также для очистки внутренней среды организма от токсинов на клеточном уровне.
  2. Порошок из таволги заживляет раны и ожоги.
  3. Экстракт таволги проявляет гепатопротекторную и антиоксидантную активность, улучшает функцию печени.
  4. Таволга применяется при противовоспалительном протоколе. Снижает уровень воспаления в организме.

Внимание: по поводу противопоказаний проконсультируйтесь со своим врачом.

Раньше нутрициолог назвала список продуктов, богатых витамином С, помогут повысить иммунитет.

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