Маст-хэв в домашней аптечке: это простое натуральное средство поможет от жара и боли
Как сбить высокую температуру (фото: pexels.com)
Высокая температура – еще не повод бежать в аптеку за сильными жаропонижающими. Иногда избавиться от простуды может помочь простой натуральный "аспирин".
Растение-маст-хэв в домашней фитоаптечке – это таволга, рассказала в своем блоге о здоровом питании нутрициолог Вероника Хуснутдинова.
Почему тавалга должна быть всегда в домашней аптечке
- Таволга обладает сильным кроверазжижающим, жаропонижающим и обезболивающим эффектом. Мало кто знает, что название "аспирин" произошло от слова "спирея", именно так раньше называли таволгу. Это одно из главных растений, которое мы рекомендуем при коронавирусе.
- Таволга стимулирует кровоснабжение головного мозга, улучшает его работу.
- Отвар из таволги в два и три раза снижает вероятность развития опухолей в головном и спинном мозге, говорится в статье, опубликованной в Journal of Neuro-Oncology.
- Смесь порошка таволги (просто разотрите цветы растения пальцами) с базовым маслом помогает при кожной экземе.
- Цветки таволги обладают сосудорасширяющим действием по типу эуфиллина при астме, улучшают вентиляцию бронхов.
Быстро поставит на ноги (фото: pexels.com)
Настой:
- таволга - 1 часть,
- лист черной смородины - 5 частей,
- лист брусники, и плоды шиповника - по 3 части.
- Активизирует лимфообразование, усиливать лимфодренаж, что очень важно при инфекционных болезнях, а также для очистки внутренней среды организма от токсинов на клеточном уровне.
- Порошок из таволги заживляет раны и ожоги.
- Экстракт таволги проявляет гепатопротекторную и антиоксидантную активность, улучшает функцию печени.
- Таволга применяется при противовоспалительном протоколе. Снижает уровень воспаления в организме.
Внимание: по поводу противопоказаний проконсультируйтесь со своим врачом.
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