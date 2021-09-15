Весь организм в ее подчинении: врач рассказал, какие анализы сдать для проверки щитовидки

Это она решает, проснетесь вы сегодня с отеками или с идеальной кожей, прибавите пару кило за выходные или лишний кусок торта пролетит без последствий, сходите вы сегодня в туалет или через 3 дня...

Щитовидная железа находится на передней поверхности шеи, весит всего 20 г и отвечает за весь ваш обмен веществ.

Все мы - в полном подчинении у этой капризной малышки, рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем Instagram, поэтому она посоветовала не злить щитовидку и позаботиться о ее благополучии. Но для начала узнать, как у нее дела.

Состояние кожи и хорошее настроение - это все она, щитовидка (фото: pexels.com)

Какие анализы сдать, чтобы проверить щитовидку

ТТГ (тиреотропный гормон) - гормон ее главного босса - гипофиза. Он заставит щитовидку больше работать, если она разленится. Когда гипофиз недоволен, он отправляет большой отряд ТТГ навести порядок. Если видишь ТТГ выше 2 мкМЕ/мл, то щитовидка устала.

- гормон ее главного босса - гипофиза. Он заставит щитовидку больше работать, если она разленится. Когда гипофиз недоволен, он отправляет большой отряд ТТГ навести порядок. Если видишь ТТГ выше 2 мкМЕ/мл, то щитовидка устала. Свободный Т3 и свободный Т4 - гормоны щитовидной железы, несвязанные с белками крови и имеющие максимальную активность (особенно Т3). Их снижение свидетельствует об истощении ресурса щитовидки. Этот факт доходит до гипофиза - и тот все больше недоволен.⠀

Чем меньше Т3 и Т4, тем больше ТТГ.

Антитела к ТПО (тиреопероксидаза) и антитела к ТГ (тиреоглобулину) - киллеры иммунной системы, которые блокируют работу щитовидной железы. Когда их мало, то щитовидка еще как-то справляется. Но когда их толпа и они давно атакуют бедняжку, то тут она сдается и перестает вырабатывать Т3 и Т4, чем дико раздражает гипофиз и тот отправляет к ней еще больше ТТГ.⠀

Чем больше антител, тем ниже Т3/Т4 и выше ТТГ.

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Здоровая щитовидка (фото: pexels.com)

УЗИ:

Вся эта баталия хорошо видна на УЗИ. В результате атаки иммунной системы возникает воспаление, от чего щитовидка увеличивается в размере. У женщин должна быть не больше 18, а у мужчин не больше 25.

Видны множественные очаги неоднородности по типу "булыжной мостовой". Обнаруживаются расширенные фолликулы, которые можно спутать с узлами и которые самостоятельно исчезают по мере затихания процесса.

Если ничего не делать, война будет длиться годами и здесь не будет победителя. Битва называется аутоиммунный тиреоидит, исход битвы - гипотиреоз.

Гипотиреоз в конечном итоге подрывает иммунитет, что приведет к глобальному катаклизму в организме.⠀