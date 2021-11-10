У печени не сто рук: нутрициолог назвала, сколько вина можно пить без вреда для здоровья

Какая взаимосвязь между вином и гормонами? К сожалению для многих, самая прямая. Всего одна порция спиртного способна приостановить метаболизм гормонов (активация и деактивация) в печени на… 72 часа!

Да. Целых трое суток ваши гормоны не будут обработаны фазами 1 и 2, которые происходят в печени. И... в итоге отработавшие гормоны не смогут покинуть тело, как им положено. В итоге что? Правильно: переизбыток тех или иных гормонов в теле, которые и приводят к дисбалансам.

Если не отказаться, то хотя бы сократить количество (фото: pexels.com)

Почему так происходит⠀

Потому что алкоголь распадается на смертельно опасные яды. И у печени не сто "рук", поэтому у нее есть своя градация вредности того или иного вещества. Самым вредным по ее классификации отводится первостепенная важность.

Поэтому, можно сказать, что когда алкоголь поступает в тело, печень бросает все остальные, неважные с ее точки зрения вещи, типа родных гормонов, и занимается самым срочным - ядами. Ведь она должна спасти вашу жизнь!

Вот она и спасает, а гормоны, типа эстрогена, продолжают циркулировать в теле, приводя к дисбалансам в виде обильных менструаций, сниженного обмена веществ, нехватке железа и анемии, фиброаденомам, эндометриозу и прочим женским напастям. А вы - всего лишь пьете культурно винишко по 1-2 бокала в день.

Так что пока вы стараетесь не использовать пластиковую упаковку и вредную химию в пище и косметике (они же вредят гормональному балансу! Парабены, фталаты…), то даже экологически чистое вино наносят вам бОльший ущерб, нежели отравленная рыба из наших отравленных водоемов и весь пластик вместе взятый.

Алкоголь вредит женскому организму (фото: pexels.com)

Сколько вина можно пить без вреда для здоровья

"И что теперь? Совсем не пить спиртное?" - спросите вы. Спокойствие, только спокойствие, я - противник крайностей. Даже своим клиентам на программе, которая, к примеру, длится 8 недель, я разрешаю 1-2 бокала вина.

Так что я не призываю вас отказаться от алкоголя, хотя если вы решите так сделать, то это - только на пользу вашему здоровью. А вот ограничить количество спиртного очень даже стоит. Тем более - если есть какие-то проблемы со здоровьем.