У печінки не сто рук: нутриціолог назвала, скільки вина можна пити без шкоди для здоров'я

Який взаємозв'язок між вином і гормонами? На жаль для багатьох - прямий. Всього одна порція спиртного здатна призупинити метаболізм гормонів (активація і деактивація) в печінці на... 72 години!

Так. Цілих три доби ваші гормони не будуть оброблені фазами 1 і 2, які відбуваються в печінці. І... у підсумку відпрацьовані гормони не зможуть покинути тіло, як їм належить. В результаті що? Правильно: надлишок тих чи інших гормонів в тілі, які і призводять до дисбалансів.

Якщо не відмовитися, то хоча б скоротити кількість (фото: pexels.com)

Чому так відбувається⠀

Тому що алкоголь розпадається на смертельно небезпечні отрути. І у печінки не сто "рук", тому у неї є своя градація шкідливості тієї чи іншої речовини. Найшкідливішим за її класифікацією відводиться першорядна важливість.

Тому, можна сказати, що коли алкоголь надходить в тіло, печінка кидає всі інші, неважливі з її точки зору, речі, типу рідних гормонів, і займається терміновим - отрутами. Адже вона повинна врятувати ваше життя!

Ось вона і рятує, а гормони, типу естрогену, продовжують циркулювати в тілі, приводячи до дисбалансів у вигляді рясних менструацій, зниженого обміну речовин, нестачі заліза і анемії, фіброаденомам, ендометріозу та іншим жіночим напастям. А ви - всього лише п'єте по 1-2 келихи в день.

Тож поки ви намагаєтеся не використовувати пластикову упаковку і шкідливу хімію в їжі і косметиці (вони ж шкодять гормональному балансу! Парабени, фталати...), то навіть екологічно чисте вино завдають вам більшої шкоди, ніж отруєна риба з наших отруєних водойм і весь пластик разом узятий.

Алкоголь шкодить жіночому організму (фото: pexels.com)

Скільки вина можна пити без шкоди для здоров'я

"І що тепер? Зовсім не пити спиртне?"- запитаєте ви. Спокійно, я - противник крайнощів. Навіть своїм клієнтам на програмі, яка, наприклад, триває 8 тижнів, я дозволяю 1-2 келихи вина.

Тож я не закликаю вас відмовитися від алкоголю, хоча якщо ви вирішите так зробити, то це - тільки на користь вашому здоров'ю. А ось обмежити кількість спиртного дуже навіть варто. Тим більше - якщо є якісь проблеми зі здоров'ям.