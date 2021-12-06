Педан поделился рецептом бисквита с шоколадом, который может храниться несколько месяцев

Свободное от работы на телевидении и своих социальных проектов время звездный ведущий "Нового канала" Александр Педан пытается проводить с семьей.
А еще любит включать режим "Педан-кулинар" и баловать дочь, сына и жену вкусностями. Рецептом одного из таких блюд "для всех сладкоежек" он поделился в своем Instagram.
"Делюсь с вами рецептом, потому что он чрезвычайно прост, быстр и доступен!" - говорит ведущий реалити "Эксы".
А еще - лайфхак от Педана: этот бисквит можно положить в морозильную камеру, где он будет храниться несколько месяцев!
Ингредиенты для бисквита:
Взбиваем яйца в чаше кухонной машины (можно и вручную).
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Добавляем сахар и ваниль и взбиваем, пока масса не увеличится (подрастет, загустеет) и не станет похожей по консистенции на сметану.
К массе добавляем просеянные муку и крахмал, осторожно вымешиваем силиконовой лопаткой, чтобы масса "не упала".
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Выливаем тесто в форму с пергаментом и накрываем фольгой. Ставим выпекаться в духовку при 180 градусах на 30 минут. Кстати, не забудьте перед тем разогреть вашу печь.
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Снимаем фольгу и выпекаем еще 15 минут.
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Пока тесто остывает в форме, растапливаем шоколад со сливками на водяной бане.
Заливаем бисквит шоколадной массой.
Украшаем по собственному вкусу.
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"Я выбрал разноцветные фрукты. Очень красиво и аппетитно!" - советует Александр.
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