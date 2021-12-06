Педан поделился рецептом бисквита с шоколадом, который может храниться несколько месяцев

"Делюсь с вами рецептом, потому что он чрезвычайно прост, быстр и доступен!" - говорит ведущий реалити "Эксы".

А еще - лайфхак от Педана: этот бисквит можно положить в морозильную камеру, где он будет храниться несколько месяцев!

Ингредиенты для бисквита:

5 яиц

150 г сахара

1 чайная ложка ванильного сахара

25 г крахмала

125 г муки

80 г сливок

плитка черного шоколада.

Пошаговый рецепт

Взбиваем яйца в чаше кухонной машины (можно и вручную).

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Добавляем сахар и ваниль и взбиваем, пока масса не увеличится (подрастет, загустеет) и не станет похожей по консистенции на сметану.

К массе добавляем просеянные муку и крахмал, осторожно вымешиваем силиконовой лопаткой, чтобы масса "не упала".

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Выливаем тесто в форму с пергаментом и накрываем фольгой. Ставим выпекаться в духовку при 180 градусах на 30 минут. Кстати, не забудьте перед тем разогреть вашу печь.

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Снимаем фольгу и выпекаем еще 15 минут.

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Пока тесто остывает в форме, растапливаем шоколад со сливками на водяной бане.

Заливаем бисквит шоколадной массой.

Украшаем по собственному вкусу.

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"Я выбрал разноцветные фрукты. Очень красиво и аппетитно!" - советует Александр.

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