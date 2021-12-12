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Пища для ума: топ-5 продуктов, полезных для мозга

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Воскресенье 12 декабря 2021 13:27
Пища для ума: топ-5 продуктов, полезных для мозга Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Принято считать, что мозгу нужна глюкоза и это частое объяснение того, когда в процессе интенсивной мозговой деятельности, мы тянемся за очередной конфетой! Но на самом деле, мы можем дать своему мозгу намного больший ресурс и пользу, чем просто сахар.

Диетолог Ольга Безуглая перечислила в Instagram продукты, способные поддерживать как краткосрочную, так и долгосрочную функцию мозга, улучшить настроение и профилактировать старение мозга.

Топ-5 продуктов для здоровья мозга:

Жирная рыба

Да, не сахар, а жир! Все верно! Около 60% вашего мозга состоит из жира, и половина этого жира состоит из жирных кислот омега-3. Употребляя жирную рыбу с большим количеством омега-3 (лосось, форель, тунец, сельдь и сардины), вы сможете замедлить возрастное снижение умственных способностей и помочь предотвратить болезнь Альцгеймера.

Брокколи, ну куда же без брокколи!

На самом деле брокколи богата мощными растительными соединениями, в том числе антиоксидантами, благодаря чему проявляет мощное антиоксидантное и противовоспалительное действие. Плюс в брокколи много витамина К, это жирорастворимый витамин, который необходим для образования сфинголипидов (тип жира), в который плотно упакованы клетки мозга.

Ягоды: черника, голубика, ежевика и тд.

Ярко окрашенные ягоды содержат антоцианы, группу растительных соединений с противовоспалительным и антиоксидантным действием. Антиоксиданты действуют как против окислительного стресса, так и против воспаления, что может способствовать старению мозга и нейродегенеративным заболеваниям.

Пища для ума: топ-5 продуктов, полезных для мозга

Иллюстративное фото (pexels.com)

Орехи и семена (миндаль, фундук, тыквенные семечки).

В первую очередь эти продукты тоже богаты антиоксидантами и Омега 3 жирными кислотами и соотвественно многие выше перечисленные функции уже будут реализованы. Но не стоит забывать и о витамине Е - замечательном антиоксиданте. В ряде исследований обнаружили , что витамин E может также способствовать улучшению познавательных способностей и снижению риска болезни Альцгеймера.

Пища для ума: топ-5 продуктов, полезных для мозгаПища для ума: топ-5 продуктов, полезных для мозгаИллюстративное фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)

Ранее нутрициолог рассказала, как правильно есть фрукты и худеть.

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