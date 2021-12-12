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Їжа для розуму: топ-5 продуктів, корисних для мозку

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Неділя 12 грудня 2021 13:27
Їжа для розуму: топ-5 продуктів, корисних для мозку Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Прийнято вважати, що мозку потрібна глюкоза і це часте пояснення того, коли в процесі інтенсивної мозкової діяльності, ми тягнемося за черговою цукеркою! Але насправді, ми можемо дати своєму мозку набагато більший ресурс і користь, ніж просто цукор.

Дієтолог Ольга Безугла перерахувала в Instagram продукти, здатні підтримувати як короткострокову, так і довгострокову функцію мозку, поліпшити настрій і профілактувати старіння мозку.

Топ-5 продуктів для здоров'я мозку:

Жирна риба

Так, не цукор, а жир! Все вірно! Близько 60% вашого мозку складається з жиру, і половина цього жиру складається з жирних кислот омега-3. Вживаючи жирну рибу з великою кількістю омега-3 (лосось, форель, тунець, оселедець і сардини), ви зможете уповільнити вікове зниження розумових здібностей і допомогти запобігти хворобі Альцгеймера.

Брокколі, ну куди ж без брокколі!

Насправді брокколі багата потужними рослинними сполуками, в тому числі антиоксидантами, завдяки чому проявляє потужну антиоксидантну і протизапальну дію. Плюс в брокколі багато вітаміну К, це жиророзчинний вітамін, який необхідний для утворення сфінголіпідів (тип жиру), в який щільно упаковані клітини мозку.

Ягоди: чорниця, лохина, ожина і тд.

Яскраво забарвлені ягоди містять антоціани, групу рослинних сполук з протизапальною і антиоксидантною дією. Антиоксиданти діють як проти окисного стресу, так і проти запалення, що може сприяти старінню мозку і нейродегенеративних захворювань.

Їжа для розуму: топ-5 продуктів, корисних для мозку

Ілюстративне фото (pexels.com)

Горіхи і насіння (мигдаль, фундук, гарбузове насіння).

В першу чергу ці продукти теж багаті антиоксидантами і Омега 3 жирними кислотами і відповідно багато вище перераховані функції вже будуть реалізовані. Але не варто забувати і про вітамін Е - чудовий антиоксидант. У ряді досліджень виявили, що вітамін E може також сприяти поліпшенню пізнавальних здібностей і зниження ризику хвороби Альцгеймера.

Їжа для розуму: топ-5 продуктів, корисних для мозкуЇжа для розуму: топ-5 продуктів, корисних для мозкуІлюстративне фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)

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