Пища для ума: топ-5 продуктов, полезных для мозга

Топ-5 продуктов для здоровья мозга:

Жирная рыба

Да, не сахар, а жир! Все верно! Около 60% вашего мозга состоит из жира, и половина этого жира состоит из жирных кислот омега-3. Употребляя жирную рыбу с большим количеством омега-3 (лосось, форель, тунец, сельдь и сардины), вы сможете замедлить возрастное снижение умственных способностей и помочь предотвратить болезнь Альцгеймера.



Брокколи, ну куда же без брокколи!

На самом деле брокколи богата мощными растительными соединениями, в том числе антиоксидантами, благодаря чему проявляет мощное антиоксидантное и противовоспалительное действие. Плюс в брокколи много витамина К, это жирорастворимый витамин, который необходим для образования сфинголипидов (тип жира), в который плотно упакованы клетки мозга.



Ягоды: черника, голубика, ежевика и тд.

Ярко окрашенные ягоды содержат антоцианы, группу растительных соединений с противовоспалительным и антиоксидантным действием. Антиоксиданты действуют как против окислительного стресса, так и против воспаления, что может способствовать старению мозга и нейродегенеративным заболеваниям.





Иллюстративное фото (pexels.com)

Орехи и семена (миндаль, фундук, тыквенные семечки).

В первую очередь эти продукты тоже богаты антиоксидантами и Омега 3 жирными кислотами и соотвественно многие выше перечисленные функции уже будут реализованы. Но не стоит забывать и о витамине Е - замечательном антиоксиданте. В ряде исследований обнаружили , что витамин E может также способствовать улучшению познавательных способностей и снижению риска болезни Альцгеймера.

Иллюстративное фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)