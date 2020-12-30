Пити чи не пити: доктор розповіла невідомі факти про каву з молоком

Пити чи не пити - ось в чому питання (фото: pixabay.com)

Надя Андрєєва, фахівець з харчування із 10-річним стажем, розповіла, чи потрібно повністю відмовлятися від солодощів. Щоб з'ясувати, скільки солодкого насправді потрапляє в нашу тарілку, можна провести простий експеримент.

А ось що стосується улюбленого багатьма напою - кави, що варто знати про нього? Доктор Тетяна Лакуста розставила всі крапки над і та розповіла факти і міфи про напій.

"Кава з молоком. За чи проти? Міфів про каву приблизно стільки ж, як і про молоко, а разом вони породжують бурю тривоги. Факти про каву з молоком:

1. Молоко знижує антиоксидантну активність напоїв

Казеїни молока зв'язуються з антоксидантами чаю, кави, шоколаду (і навіть з чорницею, було проведено дослідження), тим самим вважається, що вони не так сильно можуть включатися в боротьбу з вільними радикалами. (А якщо бути точним - дослідження суперечать один одному).

2. В 1 чашці молока - 12 гр цукру

Скільки чашок кави з молоком у день п'єте? А цукор додаєте? А може ще сироп смачненький? Порахуємо разом, скільки вийде в одному стандартному латте з ложкою цукру і сиропом цукру?

12 гр молочного цукру+ 5 гр в ложці цукру+ 7 гр у 10 мл сиропу = 24 гр цукру. Хто там дивується, від чого він одужує і де той апетит нормальний разом з харчовою поведінкою?

3. При наявності непереносимості лактози високого ступеня вас можуть чекати неприємності у вигляді неприємних кишкових симптомів.

4. Молоко не впливає на перетравлювання їжі, воно не гниє в шлунку, не викликає камені в кишечнику і не викликає обсіменіння кандіда. Якщо ваші "достовірні" джерела стверджують протилежне, то вони не достовірні.

5. Молоко з кавою - це прийом їжі.

Один стакан молока - це 150 ккал. Сенс порушувати собі апетит між прийомами їжі, та ще й зі зміною травних гормонів?

6. Кава з молоком, випите з прийомом їжі, знижує абсорбцію заліза, кальцію, магнію, вітамінів групи В.

Пити чи ні пити - висновок робіть самостійно, моя справа - розповісти вам про реалії, щоб ви не плуталися в міфах. Всім розсудливості", - написала Лакуста.

Тетяна Лакуста (фото: facebook.com/tanya.lakusta/)

Нагадаємо, нутриціолог Надя Андрєєва розповіла, яке харчування допоможе мамі в період відновлення після пологів.