Питание при гипертонии: 15 продуктов, которые снижают давление
Здоровый рацион необходим для снижения артериального давления и поддержания оптимального его уровня, и исследования показали, что включение в свой рацион определенных продуктов, особенно продуктов с высоким содержанием определенных питательных веществ, таких как калий и магний, снижает уровень артериального давления.
Нутрициолог Ольга Усенко в своем Instagram рассказала, какие продукты помогают понизить кровяное давление.
Топ-15 продуктов, которые снижают давление:
1. Цитрусовые и фреш из них — богаты витаминами, минералами и растительными соединениями, которые могут помочь сохранить здоровье сердца за счет снижения факторов риска сердечных заболеваний.
2. Лосось и жирная рыба — является отличным источником жиров омега-3 , которые несут значительную пользу для здоровья сердца. Эти жиры могут помочь снизить уровень артериального давления за счет уменьшения воспаления и снижения уровня соединений, сужающих кровеносные сосуды.
Иллюстративное фото (pexels.com)
3. Тыквенные семечки (и масло этих семечек) — являются концентрированным источником питательных веществ, важных для контроля артериального давления, включая магний, калий и аргинин, аминокислоту, необходимую для производства оксида азота, который необходим для расслабления кровеносных сосудов и снижения артериального давления.
4. Фасоль и чечевица
5. Ягоды
6. Фисташки
7. Морковь
8. Сельдерей
9. Томаты
10. Брокколи
Иллюстративное фото (pexels.com)
11. Греческий йогурт
12-13. Чиа и семена льна
14. Свёкла и свекольный сок
15. Шпинат
Все эти продукты так или иначе могут помогать организму расслаблять сосуды, питать организм нужными микроэлементами, что будет хорошо влиять на снижение давления.
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