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Питание при гипертонии: 15 продуктов, которые снижают давление

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Суббота 28 августа 2021 17:31
Питание при гипертонии: 15 продуктов, которые снижают давление Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Здоровый рацион необходим для снижения артериального давления и поддержания оптимального его уровня, и исследования показали, что включение в свой рацион определенных продуктов, особенно продуктов с высоким содержанием определенных питательных веществ, таких как калий и магний, снижает уровень артериального давления.

Нутрициолог Ольга Усенко в своем Instagram рассказала, какие продукты помогают понизить кровяное давление.

Топ-15 продуктов, которые снижают давление:

1. Цитрусовые и фреш из них — богаты витаминами, минералами и растительными соединениями, которые могут помочь сохранить здоровье сердца за счет снижения факторов риска сердечных заболеваний.

2. Лосось и жирная рыба — является отличным источником жиров омега-3 , которые несут значительную пользу для здоровья сердца. Эти жиры могут помочь снизить уровень артериального давления за счет уменьшения воспаления и снижения уровня соединений, сужающих кровеносные сосуды.

Питание при гипертонии: 15 продуктов, которые снижают давление

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Тыквенные семечки (и масло этих семечек) — являются концентрированным источником питательных веществ, важных для контроля артериального давления, включая магний, калий и аргинин, аминокислоту, необходимую для производства оксида азота, который необходим для расслабления кровеносных сосудов и снижения артериального давления.

4. Фасоль и чечевица
5. Ягоды
6. Фисташки
7. Морковь
8. Сельдерей
9. Томаты
10. Брокколи

Питание при гипертонии: 15 продуктов, которые снижают давление

Иллюстративное фото (pexels.com)

11. Греческий йогурт
12-13. Чиа и семена льна
14. Свёкла и свекольный сок
15. Шпинат

Все эти продукты так или иначе могут помогать организму расслаблять сосуды, питать организм нужными микроэлементами, что будет хорошо влиять на снижение давления.

Напомним, ранее нутрициолог назвала недорогое средство, которое поможет восстановить печень.

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