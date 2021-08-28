Питание при гипертонии: 15 продуктов, которые снижают давление

Здоровый рацион необходим для снижения артериального давления и поддержания оптимального его уровня, и исследования показали, что включение в свой рацион определенных продуктов, особенно продуктов с высоким содержанием определенных питательных веществ, таких как калий и магний, снижает уровень артериального давления.

Топ-15 продуктов, которые снижают давление:

1. Цитрусовые и фреш из них — богаты витаминами, минералами и растительными соединениями, которые могут помочь сохранить здоровье сердца за счет снижения факторов риска сердечных заболеваний.

2. Лосось и жирная рыба — является отличным источником жиров омега-3 , которые несут значительную пользу для здоровья сердца. Эти жиры могут помочь снизить уровень артериального давления за счет уменьшения воспаления и снижения уровня соединений, сужающих кровеносные сосуды.

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Тыквенные семечки (и масло этих семечек) — являются концентрированным источником питательных веществ, важных для контроля артериального давления, включая магний, калий и аргинин, аминокислоту, необходимую для производства оксида азота, который необходим для расслабления кровеносных сосудов и снижения артериального давления.

4. Фасоль и чечевица

5. Ягоды

6. Фисташки

7. Морковь

8. Сельдерей

9. Томаты

10. Брокколи

Иллюстративное фото (pexels.com)

11. Греческий йогурт

12-13. Чиа и семена льна

14. Свёкла и свекольный сок

15. Шпинат



Все эти продукты так или иначе могут помогать организму расслаблять сосуды, питать организм нужными микроэлементами, что будет хорошо влиять на снижение давления.