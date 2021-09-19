ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Больше овощей и теплая еда: диетолог рассказала об особенностях питания с наступлением холодов

Новина українською →
Воскресенье 19 сентября 2021 15:28
Больше овощей и теплая еда: диетолог рассказала об особенностях питания с наступлением холодов Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Питание осенью имеет свои особенности. Именно в этот период мы перестраиваем свой рацион на зимний лад.

Как сделать это правильно и на какие особенности питания в холодное время года нужно обязательно обратить внимание, рассказала в Instagram диетолог Светлана Фус.

Осенью необходимо позаботиться о многом:⁣⁣⠀

  • ⁣⁣об иммунитете,⁣⁣⠀
  • о защите кожи от холода,⁣⁣⠀
  • о нормальной работе пищеварительной системы,⁣⁣⠀
  • о том, чтобы не набрать за зиму лишние килограммы.⁣⁣⠀

Наше питание на протяжении года должно быть разнообразным и включать овощи, фрукты, каши, хлеб, бобовые, мясо с рыбой и яйцами, молочные продукты, растительные масла, орехи, и конечно же воду. Сезонность вносит свои коррективы, в основном, в овощной и фруктовый ассортимент нашего рациона. Если летом мы употребляем много⠀свежих овощей и зелени, то с приходом холодов в нашем рационе появляется больше блюд из тушеных, запеченных, квашеных⠀овощей. ⁣⁣

Больше овощей и теплая еда: диетолог рассказала об особенностях питания с наступлением холодов
Иллюстративное фото (pexels.com)⁣⁣⠀

Крупы, хлеб, и все остальные продукты доступны нам круглый год. Поэтому сделать наше питание осенью разнообразным, полезным, насыщенным всеми необходимыми витаминами, минералами и другими нутриентами не будет проблемой, если заранее продумать меню.⁣⁣⠀
⁣⁣⠀
В осенне-зимний период нужно внести некоторые акценты в питании, чтобы польза была без вреда для вашей фигуры.⁣⁣⠀
⁣⁣⠀
Режим питания⁣⁣⠀
⁣⁣⠀
Очень важно, особенно в холодное время года, не допускать острого чувства голода. Ведь когда мы голодны, мы ощущаем слабость, сонливость, начинаем мерзнуть. А съеденная вовремя еда дает прилив энергии, повышает работоспособность. Кроме того, если мы нормально питаемся днем, вечером мы не будем испытывать сильного голода и не будем переедать. А это залог того, что весной не нужно будет очередной раз избавляться от лишних килограммов.⁣⁣⠀
⁣⁣⠀
Температура еды⁣⁣⠀
⁣⁣⠀
Важно, чтобы в холода «обогрев» шел также изнутри. Есть слишком горячее не рекомендую, очень неполезно для желудка. А вот теплая еда будет и насыщать лучше и согревает. И если нет возможности еду подогреть, можно брать ее на работу в термосе или⠀к такой еде добавить теплый напиток. Например, с имбирем и лимоном без сахара. Тепло, вкусно и полезно.⁣⁣

Достаточное количество белка

Больше овощей и теплая еда: диетолог рассказала об особенностях питания с наступлением холодов

Витамин С

Больше овощей и теплая еда: диетолог рассказала об особенностях питания с наступлением холодов

Сложные углеводы

Больше овощей и теплая еда: диетолог рассказала об особенностях питания с наступлением холодов

Жиры

Больше овощей и теплая еда: диетолог рассказала об особенностях питания с наступлением холодов

Питьевой режим

Больше овощей и теплая еда: диетолог рассказала об особенностях питания с наступлением холодов

Физическая нагрузка

Больше овощей и теплая еда: диетолог рассказала об особенностях питания с наступлением холодов

Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog.fus)

Напомним, ранее нутрициолог назвала топ-3 суперфуда осени, которые необходимо включить в рацион.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Советы диетолога
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Рождество Пресвятой Богородицы: что строго запрещено делать в великий праздник
Рождество Пресвятой Богородицы: что строго запрещено делать в великий праздник