Больше овощей и теплая еда: диетолог рассказала об особенностях питания с наступлением холодов

Осенью необходимо позаботиться о многом:⁣⁣⠀

⁣⁣об иммунитете,⁣⁣⠀

о защите кожи от холода,⁣⁣⠀

о нормальной работе пищеварительной системы,⁣⁣⠀

о том, чтобы не набрать за зиму лишние килограммы.⁣⁣⠀

Наше питание на протяжении года должно быть разнообразным и включать овощи, фрукты, каши, хлеб, бобовые, мясо с рыбой и яйцами, молочные продукты, растительные масла, орехи, и конечно же воду. Сезонность вносит свои коррективы, в основном, в овощной и фруктовый ассортимент нашего рациона. Если летом мы употребляем много⠀свежих овощей и зелени, то с приходом холодов в нашем рационе появляется больше блюд из тушеных, запеченных, квашеных⠀овощей. ⁣⁣



Иллюстративное фото (pexels.com)⁣⁣⠀

Крупы, хлеб, и все остальные продукты доступны нам круглый год. Поэтому сделать наше питание осенью разнообразным, полезным, насыщенным всеми необходимыми витаминами, минералами и другими нутриентами не будет проблемой, если заранее продумать меню.⁣⁣⠀

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В осенне-зимний период нужно внести некоторые акценты в питании, чтобы польза была без вреда для вашей фигуры.⁣⁣⠀

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Режим питания⁣⁣⠀

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Очень важно, особенно в холодное время года, не допускать острого чувства голода. Ведь когда мы голодны, мы ощущаем слабость, сонливость, начинаем мерзнуть. А съеденная вовремя еда дает прилив энергии, повышает работоспособность. Кроме того, если мы нормально питаемся днем, вечером мы не будем испытывать сильного голода и не будем переедать. А это залог того, что весной не нужно будет очередной раз избавляться от лишних килограммов.⁣⁣⠀

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Температура еды⁣⁣⠀

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Важно, чтобы в холода «обогрев» шел также изнутри. Есть слишком горячее не рекомендую, очень неполезно для желудка. А вот теплая еда будет и насыщать лучше и согревает. И если нет возможности еду подогреть, можно брать ее на работу в термосе или⠀к такой еде добавить теплый напиток. Например, с имбирем и лимоном без сахара. Тепло, вкусно и полезно.⁣⁣

Достаточное количество белка

Витамин С

Сложные углеводы

Жиры

Питьевой режим

Физическая нагрузка



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Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog.fus)