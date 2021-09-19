Больше овощей и теплая еда: диетолог рассказала об особенностях питания с наступлением холодов
Питание осенью имеет свои особенности. Именно в этот период мы перестраиваем свой рацион на зимний лад.
Как сделать это правильно и на какие особенности питания в холодное время года нужно обязательно обратить внимание, рассказала в Instagram диетолог Светлана Фус.
Осенью необходимо позаботиться о многом:⠀
- об иммунитете,⠀
- о защите кожи от холода,⠀
- о нормальной работе пищеварительной системы,⠀
- о том, чтобы не набрать за зиму лишние килограммы.⠀
Наше питание на протяжении года должно быть разнообразным и включать овощи, фрукты, каши, хлеб, бобовые, мясо с рыбой и яйцами, молочные продукты, растительные масла, орехи, и конечно же воду. Сезонность вносит свои коррективы, в основном, в овощной и фруктовый ассортимент нашего рациона. Если летом мы употребляем много⠀свежих овощей и зелени, то с приходом холодов в нашем рационе появляется больше блюд из тушеных, запеченных, квашеных⠀овощей.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Крупы, хлеб, и все остальные продукты доступны нам круглый год. Поэтому сделать наше питание осенью разнообразным, полезным, насыщенным всеми необходимыми витаминами, минералами и другими нутриентами не будет проблемой, если заранее продумать меню.⠀
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В осенне-зимний период нужно внести некоторые акценты в питании, чтобы польза была без вреда для вашей фигуры.⠀
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Режим питания⠀
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Очень важно, особенно в холодное время года, не допускать острого чувства голода. Ведь когда мы голодны, мы ощущаем слабость, сонливость, начинаем мерзнуть. А съеденная вовремя еда дает прилив энергии, повышает работоспособность. Кроме того, если мы нормально питаемся днем, вечером мы не будем испытывать сильного голода и не будем переедать. А это залог того, что весной не нужно будет очередной раз избавляться от лишних килограммов.⠀
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Температура еды⠀
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Важно, чтобы в холода «обогрев» шел также изнутри. Есть слишком горячее не рекомендую, очень неполезно для желудка. А вот теплая еда будет и насыщать лучше и согревает. И если нет возможности еду подогреть, можно брать ее на работу в термосе или⠀к такой еде добавить теплый напиток. Например, с имбирем и лимоном без сахара. Тепло, вкусно и полезно.
Достаточное количество белка
Витамин С
Сложные углеводы
Жиры
Питьевой режим
Физическая нагрузка
Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog.fus)
Напомним, ранее нутрициолог назвала топ-3 суперфуда осени, которые необходимо включить в рацион.