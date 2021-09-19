ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Більше овочів і тепла їжа: дієтолог розповіла про особливості харчування з настанням холодів

Новость на русском →
Неділя 19 вересня 2021 15:28
Більше овочів і тепла їжа: дієтолог розповіла про особливості харчування з настанням холодів Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Харчування восени має свої особливості. Саме в цей період ми перебудовуємо свій раціон на зимовий лад.

Як зробити це правильно і на які особливості харчування в холодну пору року потрібно обов'язково звернути увагу, розповіла в Instagram дієтолог Світлана Фус.

Восени необхідно подбати багато про що: ⁣ ⁣ ⠀

  • ⁣про імунітет, ⁣ ⁣ ⠀
  • про захист шкіри від холоду, ⁣ ⁣ ⠀
  • про нормальну роботу травної системи, ⁣ ⁣ ⠀
  • про те, щоб не набрати за зиму зайві кілограми.⁣⁣⠀

Наше харчування протягом року має бути різноманітним і включати овочі, фрукти, каші, хліб, бобові, м'ясо з рибою і яйцями, молочні продукти, рослинні масла, горіхи, і звичайно ж воду. Сезонність вносить свої корективи, в основному, в овочевий і фруктовий асортимент нашого раціону. Якщо влітку ми вживаємо багато⠀свіжих овочів і зелені, то з приходом холодів в нашому раціоні з'являється більше страв з тушкованих, запечених, квашених⠀овочів. ⁣⁣

Більше овочів і тепла їжа: дієтолог розповіла про особливості харчування з настанням холодів
Ілюстративне фото (pexels.com)⁣⁣⠀

Крупи, хліб, і всі інші продукти доступні нам цілий рік. Тому зробити наше харчування восени різноманітним, корисним, насиченим усіма необхідними вітамінами, мінералами та іншими нутрієнтами не буде проблемою, якщо заздалегідь продумати меню.⁣⁣⠀
⁣⁣⠀
В осінньо-зимовий період потрібно внести деякі акценти в харчуванні, щоб користь була без шкоди для вашої фігури.⁣⁣⠀
⁣⁣⠀
Режим харчування ⁣ ⁣ ⠀
⁣⁣⠀
Дуже важливо, особливо в холодну пору року, не допускати гострого почуття голоду. Адже коли ми голодні, ми відчуваємо слабкість, сонливість, починаємо мерзнути. А з'їдена вчасно їжа дає приплив енергії, підвищує працездатність. Крім того, якщо ми нормально харчуємося вдень, ввечері ми не будемо відчувати сильного голоду і не будемо переїдати. А це запорука того, що навесні не потрібно буде черговий раз позбавлятися від зайвих кілограмів.⁣⁣⠀
⁣⁣⠀
Температура їжі ⁣ ⁣ ⠀
⁣⁣⠀
Важливо, щоб в холоди "бігрів" йшов також зсередини. Їсти занадто гаряче не рекомендую, дуже некорисно для шлунка. А ось тепла їжа буде і насичувати краще і зігріває. І якщо немає можливості їжу підігріти, можна брати її на роботу в термосі або до такої їжі додати теплий напій. Наприклад, з імбиром і лимоном без цукру. Тепло, смачно і корисно.⁣⁣

Достатня кількість білка

Більше овочів і тепла їжа: дієтолог розповіла про особливості харчування з настанням холодів

Вітамін С

Більше овочів і тепла їжа: дієтолог розповіла про особливості харчування з настанням холодів

Складні вуглеводи

Більше овочів і тепла їжа: дієтолог розповіла про особливості харчування з настанням холодів

Жири

Більше овочів і тепла їжа: дієтолог розповіла про особливості харчування з настанням холодів

Питний режим

Більше овочів і тепла їжа: дієтолог розповіла про особливості харчування з настанням холодів

Фізичне навантаження

Більше овочів і тепла їжа: дієтолог розповіла про особливості харчування з настанням холодів

Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog.fus)

Нагадаємо, раніше нутриціолог назвала топ-3 суперфуди осені, які необхідно включити в раціон.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування Поради дієтолога
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Різдво Пресвятої Богородиці: що суворо заборонено робити у велике свято
Різдво Пресвятої Богородиці: що суворо заборонено робити у велике свято