Как плохой сон связан с перееданием: доктор рассказала, почему стоить наладить режим питания

Перепады настроения, пониженная энергетика, апатия, сонливость зимой - нередкие жалобы у клиентов, уверяют нутрициологи.

Надя Андреева дажа дала подробный список продуктов, с которым стоит зайти в супермаркет: полезные, вкусные продукты - и никакой сезонной депрессии!

Доктор Татьяна Лакуста рассказала, как влияет сон на пищевое поведение.

"Дефицит сна повышает риски ожирения из-за того, что несколько гормонов регулируются освещением, сном и временем поступления еды", - рассказала Татьяна.

Она добавила, что уровни гормона роста, мелатонина, кортизола, лептина и грелина сильно коррелируют со сном. Поэтому люди, затягивающие специально/вынужденно время отхода ко сну (сериалы-ютубчик, поздняя работа, суточная работа, кормящие мамы) на следующий день:

1. Могут чувствовать потребность есть больше комфортной для них еды: сладкое/ жирное/ солененькое (чипсы, селедка, колбаски, пирожное, шоколад),

⠀

2. Могут ощущать меньшую насыщаемость и мотивироваться есть сверх нормы ( ощущение - ем, а никак насытиться не могу),

⠀

3. Могут испытывать желание есть чаще обычного и выбирать не полноценные приемы пищи, а постоянные подъедания на протяжении дня,

⠀

4. Могут не чувствовать потребность позавтракать, но компенсаторно устраивать переедания вечером.

Поздние ужины - плохой сон (фото: pixabay)

"Поздние (меньше, чем за 3 часа до сна), большие по объему ужины влияют в свою очередь также плохо на сон - делают его более поверхностным, провоцируют рефлюкс содержимого желудка с изжогой, кашлем, храпу и склонностью к апное во сне (остановка дыхания).

Поздний ужин = плохой сон = состояние невыспанности утром = избыточная тяга к еде на протяжении дня. Круг замкнулся...

Поэтому, если хотите нормализовать свое пищевое поведение, пищевой выбор продуктов начните со своей зоны ответсвенности - урегулируйте свой сон", - подытожила Лакуста.

Напомним, что нутрициолог рассказала всю правду о борще: узнайте, вредное или полезное на самом деле это блюдо.