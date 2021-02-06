ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як поганий сон пов'язаний з переїданням: доктор розповіла, чому варто налагодити режим харчування

Новость на русском → Субота 06 лютого 2021 08:35
Як поганий сон пов'язаний з переїданням: доктор розповіла, чому варто налагодити режим харчування Тетяна Лакуста (instagram.com/dr.lakusta/)
Автор: Lite

Перепади настрою, понижена енергетика, апатія, сонливість взимку - частіскарги клієнтів, запевняють нутриціології.

Надя Андрєєва навіть дала докладний список продуктів, з яким варто зайти в супермаркет: корисні, смачні продукти - і ніякої сезонної депресії!

Доктор Лакуста Тетяна розповіла, як сон впливає на харчову поведінку.

"Дефіцит сну підвищує ризик ожиріння з-за того, що кілька гормонів регулюються освітленням, сном і часом надходження їжі", - розповіла Тетяна.

Вона додала, що рівні гормону росту, мелатоніну, кортизолу, лептину та греліну сильно корелюють зі сном. Тому люди, що затягують спеціально/вимушено час відходу до сну (серіали-ютубчик, пізня робота, добова робота, годуючі мами) на наступний день:

1. Можуть відчувати потребу їсти більш комфортну для них їжу: солодке/ жирне/ солоненьке (чіпси, оселедець, ковбаски, тістечка, шоколад),

2. Можуть відчувати меншу насичуваність,

3. Можуть відчувати бажання їсти частіше звичайного і вибирати не повноцінні прийоми їжі, а постійні перекуси протягом дня,

4. Можуть не відчувати потребу поснідати, але компенсаторно влаштовувати переїдання ввечері.

Як поганий сон пов'язаний з переїданням: доктор розповіла, чому варто налагодити режим харчування

Пізні вечері - поганий сон (фото: pixabay)

"Пізні (менше, ніж за 3 години до сну), великі за обсягом вечері впливають у свою чергу також погано на сон - роблять його більш поверхневим, провокують рефлюкс умісту шлунка з печією, кашлем, хропіння і схильністю до апное уві сні (зупинка дихання).

Пізню вечерю = поганий сон = стан невиспанності вранці = надмірна тяга до їжі протягом дня. Коло замкнулося...

Тому, якщо хочете нормалізувати свою харчову поведінку, харчової вибір продуктів почніть зі своєї зони відповідальності - урегулируйте свій сон", - підсумувала Лакуста.

Нагадаємо, що нутриціолог розповіла всю правду про борщ: дізнайтеся, шкідливий чи корисний він насправді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Їжа здоровое питание здоровая еда
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Резніков про вакцинацію в ОРДЛО: використаємо як доказ контролю з боку Росії
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Резніков про вакцинацію в ОРДЛО: використаємо як доказ контролю з боку Росії