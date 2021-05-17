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Как побороть постоянную усталость и вернуть бодрость: чек-лист от эксперта

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Понедельник 17 мая 2021 10:47
Как побороть постоянную усталость и вернуть бодрость: чек-лист от эксперта Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Силы на исходе, рабочий день еле высиживаешь до конца, а в выходные едва хватает сил подняться с кровати? Пора задуматься о причинах упадка сил и подумать, как это исправить.

Доктор-натуропат Елена Павлова назвала в Instagram топ-5 причин постоянной усталости и рассказала, как бороться с этим неприятным состоянием.

Откуда берется усталость? Есть несколько причин, вот самые основные:

1.Скачки сахара в крови.

При переедании или большом количестве углеводов в питании вырабатывается больше инсулина. Этот гормон помогает усвоиться полученной во время еды глюкозе.

Но при высоком уровне сахара часть глюкозы и инсулина остается в крови. В этом случае цикл часто проходит без овуляции и мы сталкиваемся с недостатком прогестерона. На фоне этого даже нормальный уровень эстрогена, не говоря о повышенном, повышает риск болезней и вызывает усталость.

Как побороть постоянную усталость и вернуть бодрость: чек-лист от эксперта
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2. Усталость надпочечников.

Если сбиты циркадные ритмы, когда бодрость появляется только ближе к вечеру, усталость становится постоянным спутником. Высокий кортизол вечером - причина усталости с утра.

3.Токсины.

Токсины затрудняют детокс печени, что в итоге тоже приводит к повышению эстрогена.

4.Низкий уровень мелатонина.

Дело в том, что мелатонин связан с серотонином. Если есть недостаток сна в нужно время (до 24.00), возникает недостаток мелатонина. Что ведет к снижению гормона удовольствия - серотонина - днем. Удовлетворенность жизнью падает, усталость растет.

Как побороть постоянную усталость и вернуть бодрость: чек-лист от эксперта
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5.Недостаток витамина D, витаминов группы В, йода и магния.

Если вы часто взбадриваете себя кофе, то получаете обратный эффект, так как кофе ускоряет выведение магния. Йод нужен для нормальной работы щитовидной железы, которая также отвечает за состояние бодрости и работоспособность.

Глядя на все эти пункты, становится очевидно, что нужно делать, чтобы оставаться бодрой. Выровнять уровень сахара, убрать скачки, следовать циркадным ритмам, поддерживать надпочечники и щитовидную железу, восполнять дефициты.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Агафонова научила снижать сахар в крови с помощью продуктов питания.

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