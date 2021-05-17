Как побороть постоянную усталость и вернуть бодрость: чек-лист от эксперта

Силы на исходе, рабочий день еле высиживаешь до конца, а в выходные едва хватает сил подняться с кровати? Пора задуматься о причинах упадка сил и подумать, как это исправить.

Откуда берется усталость? Есть несколько причин, вот самые основные:

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1.Скачки сахара в крови.

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При переедании или большом количестве углеводов в питании вырабатывается больше инсулина. Этот гормон помогает усвоиться полученной во время еды глюкозе.

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Но при высоком уровне сахара часть глюкозы и инсулина остается в крови. В этом случае цикл часто проходит без овуляции и мы сталкиваемся с недостатком прогестерона. На фоне этого даже нормальный уровень эстрогена, не говоря о повышенном, повышает риск болезней и вызывает усталость.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)



2. Усталость надпочечников.

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Если сбиты циркадные ритмы, когда бодрость появляется только ближе к вечеру, усталость становится постоянным спутником. Высокий кортизол вечером - причина усталости с утра.

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3.Токсины.

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Токсины затрудняют детокс печени, что в итоге тоже приводит к повышению эстрогена.

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4.Низкий уровень мелатонина.

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Дело в том, что мелатонин связан с серотонином. Если есть недостаток сна в нужно время (до 24.00), возникает недостаток мелатонина. Что ведет к снижению гормона удовольствия - серотонина - днем. Удовлетворенность жизнью падает, усталость растет.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)



5.Недостаток витамина D, витаминов группы В, йода и магния.

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Если вы часто взбадриваете себя кофе, то получаете обратный эффект, так как кофе ускоряет выведение магния. Йод нужен для нормальной работы щитовидной железы, которая также отвечает за состояние бодрости и работоспособность.

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Глядя на все эти пункты, становится очевидно, что нужно делать, чтобы оставаться бодрой. Выровнять уровень сахара, убрать скачки, следовать циркадным ритмам, поддерживать надпочечники и щитовидную железу, восполнять дефициты.