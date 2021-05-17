Як побороти постійну втому і повернути бадьорість: чек-лист від експерта

Сили закінчуються, робочий день ледь висиджуєш до кінця, а у вихідні ледь вистачає сил піднятися з ліжка? Пора задуматися про причини свого стану і подумати, як це виправити.

Звідки береться втома? Є кілька причин, осьосновні:

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1.Скачки цукру в крові.

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При переїданні або великій кількості вуглеводів в харчуванні виробляється більше інсуліну. Цей гормон допомагає засвоїтися отриманої під час їжі глюкозі.

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Але при високому рівні цукру частина глюкози та інсуліну залишається в крові. В цьому випадку цикл часто проходить без овуляції і ми стикаємося з нестачею прогестерону. На тлі цього навіть нормальний рівень естрогену, не кажучи про підвищений, підвищує ризик хвороб і викликає втому.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)



2. Втома надниркових залоз.

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Якщо збиті циркадні ритми, коли бадьорість з'являється тільки ближче до вечора, втома стає постійним супутником. Високий кортизол ввечері -причина втоми з ранку.

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3.Токсин.

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Токсини ускладнюють детокс печінки, що в підсумку теж призводить до підвищення естрогену.

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4.Низький рівень мелатоніну.

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Справа в тому, що мелатонін пов'язаний з серотоніном. Якщо є недолік сну в потрібний час (до 24.00), виникає недолік мелатоніну. Що веде до зниження гормону задоволення - серотоніну - вдень. Задоволеність життям падає, втома зростає.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)



5.Нестача вітаміну D, вітамінів групи В, йоду і магнію.

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Якщо ви часто підбадьорюєте себе кавою, то отримуєте зворотний ефект, так як кава прискорює виведення магнію. Йод потрібен для нормальної роботи щитовидної залози, яка також відповідає за стан бадьорості і працездатність.

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Дивлячись на всі ці пункти, стає очевидно, що потрібно робити, щоб залишатися бадьорою. Вирівняти рівень цукру, прибрати скачки, слідувати циркадним ритмам, підтримувати наднирники і щитовидну залозу, заповнювати дефіцити.